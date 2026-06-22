به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حسین ارضی رومی دونده آینده دار رده‌سنی جوانان مدال نقره ماده ۴۰۰متر بامانع مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ بزرگسالان کشور را کسب کرد.

این مسابقات با حضور برترین‌های کشور خرداد ۱۴۰۵ در پیست تخصصی دوومیدانی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

ارضی رومی با مربیگری محمود مرادی سابقه قهرمانی در رده نوجوانان و جوانان را در کارنامه دارد، اما اینبار در رده بزرگسالان هم خوش درخشید.