مدیرعامل شرکت توسعه معادن پارس تأمین و معدن طلای تفتان، از برنامه افزایش ظرفیت کارخانه از ۴۰ به ۶۰ کیلوگرم در ماه، تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدنبی نوری، گفت: متوسط تولید ماهانه در سه ماهه نخست سال جاری از مرز ۳۰ کیلوگرم عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود تا اواسط تابستان، کل تولید سال گذشته در کمتر از پنج ماه محقق شود.

وی افزود: ظرفیت اسمی کارخانه ۴۰ کیلوگرم در ماه تعیین شده و هم‌اکنون نرخ بهره‌برداری به حدود ۳۵ کیلوگرم رسیده که نشان از نزدیکی به ظرفیت کامل دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن پارس تأمین و معدن طلای تفتان با تأکید بر اینکه طرح افزایش ظرفیت تا ۶۰ کیلوگرم در ماه در دستور کار قرار گرفته، خاطرنشان کرد: هدفگذاری تولید سالانه این مجموعه، دستیابی به ۵۰۰ کیلوگرم طلا در سال است که با ظرفیت اسمی فعلی قابل تحقق بوده و با اجرای طرح توسعه‌ای، این رقم افزایش خواهد یافت.

نوری از انجام مطالعات اولیه طرح توسعه با همکاری مشاوران آفریقای جنوبی خبر داد و گفت: چشم‌انداز تولید پنج تن طلا در سال در افق بلندمدت برای این منطقه تعریف شده، اما گام عملیاتی و نزدیک ما، تکمیل ظرفیت فعلی و سپس افزایش آن به ۶۰ کیلوگرم در ماه است.

وی با اشاره به فعالیت‌های اکتشافی در سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: شرکت خاک‌چینی ایران به‌تازگی محدوده جدیدی در حوزه طلا در این استان شناسایی کرده که در مراحل اولیه اکتشاف قرار دارد و همچنین شرکت اکتشاف و حفاری مجموعه مأموریت شناسایی و ثبت محدوده‌های جدید را دنبال می‌کند تا پشتوانه معدنی تفتان برای سال‌های آینده تقویت شود.

نوری با بیان اینکه این معدن ظرفیت تبدیل شدن به محور توسعه شرق کشور را دارد، تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار برای نیرو‌های بومی، انتقال دانش فنی و توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای، بخشی از دستاورد‌های اجتماعی این طرح برای سیستان و بلوچستان است و نگاه ما به تفتان، فراتر از یک واحد تولیدی است و آن را بخشی از هویت توسعه‌ای استان می‌دانیم.