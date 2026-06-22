اداره برق شهرری در راستای ارتقای کیفیت خدمات و اجرای برنامه‌های تعمیرات پیشگیرانه، زمان و نقاط قطعی موقت برق در این منطقه را برای امروز دوشنبه اول تیرماه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی اداره برق شهرری، به منظور انجام تعمیرات دوره‌ای و سرویس تجهیزات روی شبکه فشار متوسط و اجرای موارد PM پیشگیرانه، برق مناطقی از این شهر در دو بازه زمانی قطع خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه این اداره، در بازه زمانی ساعت ۱۲ الی ۱۴، برق مناطق صالح آباد غربی، صاحب الزمان، کلهر غربی، قلعه حاج موسی و دهکده توحید قطع می‌گردد.

همچنین در بازه زمانی ساعت ۱۴ الی ۱۶، عملیات بهسازی در مناطق جاده ورامین، عباس آباد، جاده نظامی، فیروز آباد و روستای ده خیر انجام خواهد شد و برق این نقاط به‌طور موقت قطع می‌گردد.

از مشترکین محترم درخواست می‌شود با برنامه‌ریزی لازم، اقدامات مورد نیاز خود را پیش از زمان قطع برق انجام دهند.