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ساخت خانه بهداشت روستای چاهماخور شهرستان بندرخمیر در زمینی به مساحت ۲۰۰ مترمربع آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این مرکز با زیربنای ۱۱۲ مترمربع و اعتبار بیش از ۴ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ساخته میشود.
یحیی میرزاده افزود: زمین ساخت این مرکز را یک خیر اهدا کرده است.
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وی گفت: با بهرهبرداری از این خانه بهداشت تا پایان امسال، بیش از هزار تن از ساکنان روستا و مناطق اطراف از خدمات بهداشتی و درمانی آن بهرهمند میشوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هدف از اجرای این طرح را توسعه زیرساختهای بهداشتی، ارتقای سلامت عمومی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی عنوان کرد.