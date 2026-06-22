به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این مرکز با زیربنای ۱۱۲ مترمربع و اعتبار بیش از ۴ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ساخته می‌شود.

یحیی میرزاده افزود: زمین ساخت این مرکز را یک خیر اهدا کرده است.

بیشتر بخوانید: غربالگری سلامت روان در هرمزگان

وی گفت: با بهره‌برداری از این خانه بهداشت تا پایان امسال، بیش از هزار تن از ساکنان روستا و مناطق اطراف از خدمات بهداشتی و درمانی آن بهره‌مند می‌شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هدف از اجرای این طرح را توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، ارتقای سلامت عمومی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی عنوان کرد.