به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در همایش بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و نحوه جبران خسارات ناشی از جنگ که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) و ۷۲ تن از یاران باوفایش، با تشریح علمی ابعاد جنگ تحمیلی دوم و سوم، این حملات را مصداق عینی و بارز جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت دانست.

وی با اشاره به تجاوزات انجام‌شده و مشارکت و معاونت برخی کشورها در این اقدامات اظهار داشت: این تجاوزات، مشروعیت دفاع متقابل را به دنبال داشت و همین دفاع موجب ناکامی متجاوزان و عقب‌نشینی آنان شد.

خلفیان تصریح کرد: در حقوق بین‌الملل برای مسئولیت ناشی از تجاوز به سرزمین دیگر، اشکال مختلفی از مسئولیت پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به اعاده به وضعیت سابق، پرداخت کامل خسارات مادی و معنوی، جلب رضایت کشور آسیب‌دیده از طریق عذرخواهی رسمی، تضمین عدم تکرار تجاوز و محاکمه متجاوزان اشاره کرد.

دادستان مرکز استان خوزستان گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی دادستانی کل کشور، مکلف هستیم شکایات خانواده‌های شهدا و افراد آسیب‌دیده از جنگ را احصا و برای پیگیری به دادستانی کل کشور ارسال کنیم؛ اقدامی که در سراسر کشور آغاز شده است.

خلفیان در ادامه با اشاره به پیامدهای این تجاوزات اظهار داشت: اوج این تجاوزات به خاک کشورمان، شهادت رهبر عزیز انقلاب اسلامی در جهان بود، واقعه‌ای هولناک که نه تنها موجب انسجام ملی شد، بلکه خروش بی‌سابقه جامعه ایرانی را نیز به دنبال داشت.