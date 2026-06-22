در اقدامی راهبردی برای تسهیل تردد اهالی و عشایر و ارتقای ایمنی جاده‌ای، طرح بازگشایی ایل راه خلف به دشت شیرکاو به طول ۱۰ کیلومتر در بخش میاندشت شهرستان درمیان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل امور عشایری استان گفت: این مسیر حیاتی پس از عملیات بازگشایی، تسطیح و شن‌ریزی، شرایط را برای تردد ایمن و آسان وسایل نقلیه و دام فراهم کرده است.

خادمی نژاد افزود: با افتتاح این ایل‌راه، ارتباط مستقیمی میان سه بخش «میاندشت»، «مرکزی» و «قهستان» برقرار شده است که نقشی کلیدی در توسعه تعاملات منطقه‌ای ایفا می‌کند.

به گفته وی مهم‌ترین دستاورد این طرح، کاهش ۹۰ کیلومتری مسیر تردد است؛ به گونه‌ای که مسافت ۱۰۰ کیلومتری گذشته، اکنون به تنها ۱۰ کیلومتر تقلیل یافته است.

وی افزود: بابهره بردار از این طرح بیش از هزار و ۳۰۰ خانوار شامل ۵۰۰ خانوار عشایر و ۸۰۰ خانوار اهالی سه بخش از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند.

خادمی نژاد افزود: برای اجرای این طرح، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات ارزش افزوده شهرستان، در دو مرحله هزینه شده است.