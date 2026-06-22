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همزمان با ماه عزای حسین، از نماهنگ ماه عاشقی در آران و بیدگل رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست گروه میقات از انتشار نماهنگ مذهبی ماه عاشقی همزمان با ماه محرم خبر داد و گفت: این اثر با هدف ترویج فرهنگ آئینی و پاسداشت یاد و خاطره شهید حسین نیکخواه تولید و به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تقدیم شده است.
مهدی کشایی آرانی افزود: شهید حسین نیکخواه چهار سال با صدای ملکوتی و حضور مؤثر خود در گروه میقات همراه ما بود و سرانجام در ضیافت الهی ماه رمضان، به دست رژیم صهیونیستی و حامیان آن به فیض عظیم شهادت نائل شد.
وی ادامه داد: این گروه، از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در حوزه تولید آثار مذهبی و آئینی آغاز کرده و همواره در تلاش است با ارائه آثار فاخر، در ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) و ارزشهای دینی نقشآفرینی کند.
سرپرست گروه میقات افزود: نماهنگ ماه عاشقی حاصل همکاری گروه میقات و قرارگاه فرهنگی منتظران ظهور کاشان است و در بسترهای مجازی در دسترس علاقهمندان به آثار مذهبی و آئینی قرار گرفته است.