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در استان اصفهان ۶ هزار و۱۰۰ مداح اهل بیت (ع) فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد یزدخواستی رییس کانون مداحان استان اصفهان در همایش مداحان و پیرغلامان حسینی فریدونشهر همچنین از فعالیت بیش از ۵ هزار هیئت مذهبی در استان اصفهان خبردادو گفت: با هدف تقویت حضور مردم در تجمعات شبانه در خیابانها و میدان ها، هیئتهای مذهبی بعداز اقامه عزاداری شهادت امام حسین (ع) در مساجدو حسینیهها به سمت محل تجمع مردم حرکت و درآنجا به مدافعان وطن میپیوندند.
حجت الاسلام محمد کرامتی رئیس اداره تبلیغات اسلامی فریدونشهر نیز از فعالیت ۱۱۰ هیئت مذهبی در این شهرستان خبرداد و گفت: هدف از برگزاری همایش مداحان و پیرغلامان حسینی بیان اهمیت حضور شبانه مردم در دفاع از وطن و نحوه تقویت حضور مردم از سوی هیئتهای مذهبی و مداحان است.