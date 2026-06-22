پایگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک پرداخت و در آن از عملکرد ملی پوشان کشورمان تمجید کرد.

تمجید‌ ای اف سی از عملکرد تیم ملی ایران مقابل بلژیک

تمجید‌ ای اف سی از عملکرد تیم ملی ایران مقابل بلژیک



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به این بازی پرداخت و نوشت: تیم ملی فوتبال ایران در دیداری جذاب و پرتنش موفق شد بلژیک را با تساوی بدون گل متوقف کند؛ نتیجه‌ای که باعث شد شیاطین سرخ با خطر حذف از مرحله گروهی جام جهانی برای دومین دوره متوالی روبه‌رو شوند.

تیم پر ستاره، اما پا به سن گذاشته بلژیک که بازیکنانی مانند «کوین دی‌بروینه» و «روملو لوکاکو» را در اختیار داشت، در نهایت خوش‌شانس بود که با یک امتیاز زمین مسابقه را ترک کرد.

اگرچه بلژیکی‌ها مالکیت توپ را در اختیار داشتند، بهترین فرصت‌های مسابقه نصیب تیم منظم و جنگنده ایران شد.