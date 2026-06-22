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مدیر بنیاد مسکن شهرستان همدان از اجرای آسفالت معابر و تکمیل فاز دوم بهسازی و اجرای طرح هادی روستای شیرین آباد از توابع بخش شراء خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان همدان گفت:راههای روستایی آسفالته به عنوان شبکهای برای ایجاد دسترسی موثر به روستاها نقش مهمی را در زمینههای توسعه این مناطق ایفا میکند و بهره برداری مناسب از آنها، به عنوان یکی از زیرساختهای اساسی، موضوع قابل اهمیتی است.
داود سوری گفت: در ادامه طرح نهضت آسفالت در روستاهای شهرستان همدان، تکمیل فاز دوم بهسازی و آسفالت معابر روستای شیریندآباد شامل آسفالت معابر به مساحت ۶۸۰۰ مترمربع انجام شد.
وی اعتباراین طرح را ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی، ملی و قیر اختصاص یافته عنوان کرد.