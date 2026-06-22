معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مسئولیت‌پذیری اصناف و ادامه همکاری آنها با نظام سلامت در بحران‌ها جلوه‌ای از سرمایه اجتماعی کشور و ضامن ارتقای سلامت جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا رئیسی در پیامی به مناسبت روز ملی اصناف، با قدردانی از نقش فعالان صنفی در تأمین نیاز‌های مردم و ارتقای سلامت جامعه، اظهار کرد: یکم تیرماه روز ملی اصناف، فرصت ارزشمندی برای قدردانی از نقش مؤثر اصناف کشور در پویایی اقتصاد، تأمین نیاز‌های مردم و تقویت سرمایه اجتماعی جامعه است.

وی افزود: اصناف کشور همواره در کنار نقش اقتصادی خود، به عنوان یکی از شرکای اجتماعی نظام سلامت، در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت بهداشت نیز نقش‌آفرین بوده‌اند؛ از رعایت اصول بهداشت و ایمنی در واحد‌های صنفی و مشارکت در ارتقای سواد سلامت جامعه تا ترویج رفتار‌های خودمراقبتی و همراهی در اجرای برنامه‌های پیشگیری و کنترل عوامل خطر.

به گفته وی، این همراهی در دوران همه‌گیری کرونا، جنگ تحمیلی اخیر و همچنین در شرایط بحران، تجمعات انبوه در مناسبت‌های ملی، حوادث و بلایای طبیعی، با تداوم مسئولانه خدمت‌رسانی، اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و مشارکت در حفظ ثبات بازار و آرامش اجتماعی، جلوه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و جایگاه مؤثر اصناف در کنار نظام سلامت را به نمایش گذاشته و با تعاملات روزافزون ادامه خواهد داشت.

وی با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت روز ملی اصناف، از این همکاری سازنده و پایدار در مسیر تحقق اهداف نظام سلامت صمیمانه قدردانی و تأکید کرد: تداوم این شراکت اجتماعی، از ارکان مهم ارتقای سلامت عمومی و تاب‌آوری اجتماعی کشور است، برای همه فعالان صنفی، توفیق روزافزون در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی را از خداوند متعال مسئلت دارم.