پخش زنده
امروز: -
ساعات کار مراکز معاینه فنی اصفهان در تابستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان با اشاره به روند ارائه خدمات معاینه فنی در این کلانشهر گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر اصفهان مراجعه میکنند.
محمد پرورش افزود: پراکندگی مراکز معاینه فنی در سطح شهر بهگونهای است که شهروندان میتوانند با توجه به موقعیت محل زندگی خود نزدیکترین مرکز معاینه فنی خودرو را انتخاب و مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه مراکز معاینه فنی در دو نوبت صبح و عصر آمادگی ارائه خدمات را به شهروندان دارند، ادامه داد: مراکز همدانیان، ارغوانیه، بهار، امیرکبیر، شفق، تاکسیرانی، راهور و مرکز انجمن حمایت در مجموع با ۱۳ خط معاینه فنی در خدمت شهروندان هستند.
پرورش با اشاره به خدمات معاینه فنی موتورسیکلتها گفت: سه خط معاینه فنی موتورسیکلت در مراکز معاینه فنی شفق، همدانیان و حمایت دایر است.
وی با اشاره به میزان مردودی خودروها در مرحله نخست افزود: بیش از ۲۰ درصد از خودروهای مراجعهکننده در مرحله نخست بهدلیل وجود عیوب ظاهری یا نقص در سیستم فنی و آلایندگی مردود میشوند و به مراکز تعمیراتی مربوط ارجاع میشوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان با تأکید بر اهمیت توجه شهروندان به موضوع معاینه فنی ادامه داد:مراجعه به مراکزمعاینه فنی علاوه برشناسایی و رفع نقصهای احتمالی خودرو، نقش مهمی در کمک به کاهش آلایندگی ناشی از منابع متحرک بهویژه در کلانشهرها، ایفا میکند.
پرورش گفت: فعالیت همه مراکز، روزهای پنجشنبه تا ساعت ۱۲:۰۰ است و روز جمعه مراکز جی و ارغوانیه تا ساعت ۱۲:۰۰ به شهروندان خدماترسانی میکنند.