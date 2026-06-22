به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان با اشاره به روند ارائه خدمات معاینه فنی در این کلان‌شهر گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر اصفهان مراجعه می‌کنند.

محمد پرورش افزود: پراکندگی مراکز معاینه فنی در سطح شهر به‌گونه‌ای است که شهروندان می‌توانند با توجه به موقعیت محل زندگی خود نزدیکترین مرکز معاینه فنی خودرو را انتخاب و مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه مراکز معاینه فنی در دو نوبت صبح و عصر آمادگی ارائه خدمات را به شهروندان دارند، ادامه داد: مراکز همدانیان، ارغوانیه، بهار، امیرکبیر، شفق، تاکسیرانی، راهور و مرکز انجمن حمایت در مجموع با ۱۳ خط معاینه فنی در خدمت شهروندان هستند.

پرورش با اشاره به خدمات معاینه فنی موتورسیکلت‌ها گفت: سه خط معاینه فنی موتورسیکلت در مراکز معاینه فنی شفق، همدانیان و حمایت دایر است.

وی با اشاره به میزان مردودی خودرو‌ها در مرحله نخست افزود: بیش از ۲۰ درصد از خودرو‌های مراجعه‌کننده در مرحله نخست به‌دلیل وجود عیوب ظاهری یا نقص در سیستم فنی و آلایندگی مردود می‌شوند و به مراکز تعمیراتی مربوط ارجاع می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان با تأکید بر اهمیت توجه شهروندان به موضوع معاینه فنی ادامه داد:مراجعه به مراکزمعاینه فنی علاوه برشناسایی و رفع نقص‌های احتمالی خودرو، نقش مهمی در کمک به کاهش آلایندگی ناشی از منابع متحرک به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها، ایفا می‌کند.

پرورش گفت: فعالیت همه مراکز، روز‌های پنجشنبه تا ساعت ۱۲:۰۰ است و روز جمعه مراکز جی و ارغوانیه تا ساعت ۱۲:۰۰ به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند.