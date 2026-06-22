رئیس کل دادگستری استان در بازدید از دو واحد تولیدی گفت: با حمایت‌های دستگاه قضایی، ۱۶ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشتند و مطالبات ۱۲ میلیارد تومانی کارگران یکی از واحد‌های صنعتی نیز پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در بازدید از دو واحد تولیدی استان به مناسبت هفته قوه قضائیه، از پیگیری مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت برق صنایع خبر داد و گفت: با حمایت‌های دستگاه قضایی، ۱۶ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشتند و مطالبات ۱۲ میلیارد تومانی کارگران یکی از واحد‌های صنعتی نیز پرداخت شده است.

عبدالهی افزود: واحد تولید قیر با وجود آماده بودن تجهیزات، در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه است که مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیگیری‌های لازم را برای رفع این مشکل انجام دهد.

وی گفت: واحد تولید لوله و پلی‌اتیلن نیز به دلیل مشکلات گذشته با کاهش سهمیه مواد اولیه مواجه شده است و سازمان صمت استان متعهد شد افزایش سهمیه این واحد را پیگیری کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت برق در فصل تابستان، گفت: از شرکت توزیع برق استان درخواست شده است تا قطعی برق صنایع به حداقل زمان ممکن کاهش یابد تا روند تولید با کمترین اختلال همراه باشد.

عبدالهی با بیان اینکه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از رویکرد‌های دستگاه قضایی است، افزود: با تلاش دادگستری استان، تاکنون ۱۶ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته‌اند و از بیکاری تعداد زیادی از کارگران جلوگیری شده است.