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ندا نوروزی، در رثای رهبر شهید، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ندا نوروزی، در رثای حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضواناللهعلیه، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، شعری سروده است.
▪️ای که میسوزد به یادِ خندههایت مرد و زن
زخمهایت را چرا پوشاندهبودی از وطن
▪️از میانِ روضههای کربلا فهمیدهایم
نسبتی دیرینه دارد جانِ ما با سوختن
▪️خوب میدانست اهلِ ترکِ میدان نیستی
آن که میترسید هر بار از نبردی تنبهتن
▪️تیشه بر دوشیم از صبحِ نُه اسفندماه
داغِ سنگینِ تو بارآورده نسلی کوهکن
▪️برنمیگردیم از میدان مگر با دستِ پُر
تا که روزی پرچمِ ایران شود ما را کفن
▪️رختِ مشکیِ عزایت شد لباس رزم ما
هیچ حرفی نیست غیر از غُرشِ خیبرشکن
▪️شورِ عاشوراییِ ایران، دمادم شعلهور
میشود در سوگ تو حتی خیابان سینهزن
▪️بسته خواهد شد دهانِ خصم با زنجیرِ ما
باز خواهد شد حسینیه به ذکرِ یاحسن
▪️گرد و خاکِ بیت را با مژه جارو میکنیم
باز میخواند کریمی شعرِ «ای ایرانِ من»