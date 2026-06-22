ندا نوروزی، در رثای رهبر شهید، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، شعری سروده است.

ای که می‌سوزد به یادِ خنده‌هایت مرد و زن

ای که می‌سوزد به یادِ خنده‌هایت مرد و زن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ندا نوروزی، در رثای حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای رضوان‌‌الله‌علیه، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، شعری سروده است.

▪️ای که می‌سوزد به یادِ خنده‌هایت مرد و زن

زخم‌هایت را چرا پوشانده‌بودی از وطن

▪️از میانِ روضه‌های کربلا فهمیده‌ایم

نسبتی دیرینه دارد جانِ ما با سوختن

▪️خوب می‌دانست اهلِ ترکِ میدان نیستی

آن‌ که می‌ترسید هر بار از نبردی تن‌به‌تن

▪️تیشه بر دوشیم از صبحِ نُه اسفندماه

داغِ سنگینِ تو بارآورده نسلی کوهکن

▪️برنمی‌گردیم از میدان مگر با دستِ پُر

تا که روزی پرچمِ ایران شود ما را کفن

▪️رختِ مشکیِ عزایت شد لباس رزم ما

هیچ حرفی نیست غیر از غُرشِ خیبرشکن

▪️شورِ عاشوراییِ ایران، دمادم شعله‌ور

می‌شود در سوگ تو حتی خیابان سینه‌زن

▪️بسته خواهد شد دهانِ خصم با زنجیرِ ما

باز خواهد شد حسینیه به ذکرِ یاحسن

▪️گرد و خاکِ بیت را با مژه جارو می‌کنیم

باز می‌خواند کریمی شعرِ «ای ایرانِ من»