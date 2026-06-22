مسئولان دستگاه قضا گیلان امروز گلزار شهدای رشت را به مناسبت نخستین روز هفته قوه قضاییه، گلباران و عطرافشانی و به مقام شامخ فرزندان گلگون کفن میهن ادای احترام کردند.

گلباران گلزار شهدای رشت با حضور مسئولان قضایی گیلان گلباران گلزار شهدای رشت با حضور مسئولان قضایی گیلان گلباران گلزار شهدای رشت با حضور مسئولان قضایی گیلان گلباران گلزار شهدای رشت با حضور مسئولان قضایی گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در نخستین روز از هفته قوه قضاییه، آیین گلباران و عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان رشت با حضور رئیس کل دادگستری گیلان، دادستان مرکز استان، معاونان قضایی و اعضای شورای قضایی استان و همچنین جمعی از کارکنان دستگاه قضایی برگزار شد.

مسئولان قضایی گیلان با حضور در گلزار شهدای رشت، با قرائت زیارت عاشورا، سینه زنی و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران با وفایش، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان والامقام، با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل (ره)، قائد شهید امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی، با قرائت فاتحه بر مزار شهدا، یاد و خاطره دلاورمردی‌های فرزندان گلگون کفن میهن را گرامی داشتند و بر لزوم تداوم راه شهیدان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، برقراری عدالت و اهمیت الگوگیری از منش جهادی آن‌ها در دستگاه قضا تاکید کردند.