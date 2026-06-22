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مسئولان دستگاه قضا گیلان امروز گلزار شهدای رشت را به مناسبت نخستین روز هفته قوه قضاییه، گلباران و عطرافشانی و به مقام شامخ فرزندان گلگون کفن میهن ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در نخستین روز از هفته قوه قضاییه، آیین گلباران و عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان رشت با حضور رئیس کل دادگستری گیلان، دادستان مرکز استان، معاونان قضایی و اعضای شورای قضایی استان و همچنین جمعی از کارکنان دستگاه قضایی برگزار شد.
مسئولان قضایی گیلان با حضور در گلزار شهدای رشت، با قرائت زیارت عاشورا، سینه زنی و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران با وفایش، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان والامقام، با آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل (ره)، قائد شهید امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم معنوی، با قرائت فاتحه بر مزار شهدا، یاد و خاطره دلاورمردیهای فرزندان گلگون کفن میهن را گرامی داشتند و بر لزوم تداوم راه شهیدان در مسیر خدمترسانی به مردم، برقراری عدالت و اهمیت الگوگیری از منش جهادی آنها در دستگاه قضا تاکید کردند.