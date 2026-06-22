به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: حدود ۵۵۰ هزار موتورسیکلت شماره گذاری شده در مشهد تردد دارند که حدود ۳۰ درصد راکبان گواهینامه ویژه موتورسیکلت دارند.

سرهنگ احمدنوری افزود: ۱۳ میلیون موتورسیکلت در کشور شماره گذاری شده است در حالی که تعداد افراد دارای گواهینامه موتورسیکلت ۶ میلیون نفر است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت همه کسانی که گواهینامه موتورسیکلت دارند از این وسیله نقلیه استفاده نمی کنند و مثلا خودرو سوار می شوند بنابراین بررسی ها در سطح ملی نشان می دهد در شرایط کنونی و فصل گرم سال بین ۲۵ تا ۳۵ درصد راکبان موتورسیکلت در خیابان های کشور گواهینامه دارند.

رئیس پلیس راهور مشهد گفت: پارسال ۲۹۴ نفر در تصادفات رانندگی درون شهری مشهد جان باخته‌ اند که ۹۰ درصد این افراد عابرپیاده و یا سرنشین موتورسیکلت بودند و بررسی ها نشان می دهد در ماه های گرم سال سهم تلفات راکبان موتورسیکلت در مشهد به ۵۵ درصد مجموع فوتی ها می رسد.

نوری به تسهیل فرایند صدور گواهینامه موتورسیکلت اشاره و اضافه کرد: برای دریافت گواهینامه یک روزه متقاضیان می توانند در درگاه آموزشگاه اینترنتی ایرانیان به آدرس iranianmotorco.ir ثبت نام کرده و پس از تکمیل مراحل، یک روزه در محل پلیس راهور آیین نامه را به صورت شفاهی و آزمون عملی را امتحان دهند و در صورت قبولی یک روزه گواهینامه موتورسیکلت بگیرند.

وی افزود: خطای انسانی ۸۰ درصد عامل تصادفات شهری است که در خصوص تصادفات موتورسیکلت نیز صدق می کند از این رو پس از توقیف موتورسیکلت و خودروهای خطرساز در مشهد، کابران این وسایل نقلیه ملزم به گذراندن دوره های آموزشی در یکی از فرهنگسراهای مشهد می شوند.

نوری به لزوم آشکارسازی موتورسیکلت ها در شب نیز اشاره کرد و گفت: طرح آشکارسازی موتورسیکلت ها از طریق نصب شبرنگ و تعویض رایگان چراغ های سوخته با نو، توسط پلیس راهور در مناطق حاشیه ای مشهد مانند مناطق چهار، پنج، شش و ۱۳ انجام شده و در قالب این طرح تاکنون ۸۵۰ موتورسیکلت آشکارسازی شده اند.