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مرمت هشت هزار و ۵۰۰ خانه آسیبدیده جنگ در اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار اصفهان گفت: برآورد اولیه برای مرمت و بازسازی خانههای آسیبدیده در جریان جنگ اخیر در شهر اصفهان حدود ۱۰ همت است و تاکنون کمک مالی دولت به این موضوع اختصاص نیافته است و مدیریت شهری اصفهان با تکیه بر منابع داخلی خود، روند بازسازی و مرمت واحدهای آسیبدیده را آغاز کرده و این فرآیند با سرعت ادامه دارد.
علی قاسمزاده افزود:دردوران جنگ، شبانه حدود هزار نفر از نیروهای مدیریت شهری در تمامی مناطق شهری در آمادهباش کامل بودند و مرکز مدیریت بحران شهرداری نیز با ارتباط مستمر با سامانه پدافند هوایی کشور خدماترسانی را بدون وقفه انجام داد.
قاسمزاده با اشاره به خسارتهای وارد شده به واحدهای مسکونی و تجاری گفت: در جنگ تحمیلی سوم، حدود ۶ هزار واحد آسیب دید، اما پس از بازگشت شهروندان این رقم به ۱۲ هزار و ۶۴۸ واحد افزایش یافت که از این تعداد ۸۶ درصد مربوط به واحدهای مسکونی، هشت درصد واحدهای تجاری، یک درصد ساختمانهای در حال ساخت و حدود پنج درصد نیز کارگاهها و واحدهای صنعتی بوده است.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد این واحدها دچار خسارتهای جزئی شدهاند، افزود: عملیات مرمت بلافاصله آغاز شد و تاکنون هشت هزار و ۵۰۰ خانه مرمت شده و حدود چهار هزار واحد دیگر در حال بازسازی است.
قاسمزاده افزود: حدود ۶۰۰ خانه در شهرستان اصفهان آسیب اساسی دیدهاند که مرمت آنها بین شش ماه تا دو سال زمان نیاز دارد و برای این دسته از شهروندان نیز ودیعه مسکن جهت اجاره منزل در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از تخریب کامل ۶۰ واحد مسکونی خبر داد وگفت: برای این واحدها نیز پیشنهادهای مختلفی برای بازسازی و تأمین مسکن به مالکان ارائه شده است.
شهردار اصفهان به اقدامات انجام شده در حوزه اسکان موقت اشاره کرد و افزود:در دوران جنگ ۱۰ هتل و سه خانه معلم برای اسکان آسیبدیدگان اجاره شد و در مجموع ۳۰۲ خانوار در این مراکز اسکان یافتند که پس از بازسازی، ۲۸۲ خانواده به منازل خود بازگشتند.
قاسمزاده با اشاره به مشارکت اجتماعی شهروندان اصفهانی گفت:در قالب پویش نذر خدمت، خیران و مردم برای کمک به آسیبدیدگان وارد میدان شدند و حدود ۲۰۰ واحد مسکونی برای اسکان موقت در اختیار خانوادههای آسیبدیده قرار گرفت.