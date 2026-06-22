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سوگواره احلی من العسل در گوشه و کنار استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دانشآموزان سرتاسر استان همزمان با سراسر کشور مقارن با روز ششم محرمالحرام، مراسم سوگواره عاشورایی را از مدارس نواحی و مناطق خود به سمت پایگاههای فعال برگزار کردند.
در این آیین دانشآموزان و اهالی محل با حضور و شرکت در مراسم مرثیهسرایی، قیام مکتب حسینی را زنده نگاه داشتند.
بر اساس روایات حضرت قاسم ابنالحسن (ع) در شب عاشورا در گفتوگو با عموی بزرگوارشان به بیان برداشت خود در خصوص شهادت میپردازند و جمله ارزشمند أحلَی مِنَ العَسَل به معنی مرگ برای من شیرینتر از عسل است را بیان کردند.
این واقعه مهم بسیاری از ارزشهایی که در ذهن و دل نوجوانی همچون قاسم بن الحسن (ع) شکلگرفته را روشن میکند.
بصیرت نوجوانانی همچون حضرت قاسم (ع) در کربلا بیان کننده عمق آگاهی و دفاع از حقیقت این بزرگوار است و جوانان میتوانند به تأسی از حضرت علیاکبر (ع) و قاسم بن الحسن (ع) نقشی پررنگ و مؤثر در پیشرفت اهداف انقلاب داشته باشند.
پیام عاشورا سراسر درس عبرت است و هر یک از شهدا و حاضران کاروان کربلا به عنوان الگوهایی ارزشمند محسوب میشوند.
روز ششم ماه محرم به نام حضرت قاسم بن الحسن (ع) نامگذاری شده است.