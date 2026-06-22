

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرعامل انجمن اهداء عضو ایرانیان کرمانشاه گفت: خانم فرزانه سادات سید امیری ۵۱ساله ساکن شهر کرمانشاه که در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بود پس از اینکه تلاش‌های تیم پزشکی برای درمان وی نتیجه بخش نبود و مرگ مغزی این مادر جانبخش تایید شد خانواده بزرگوارش تصمیم بزرگی گرفتند و نسبت به اهداء اعضای این بانوی بزرگوار به بیماران نیازمند رضایت دادند وبااین کار ارزشمند خانم سید امیری را جاودانه کردند.

مرادی ضمن تجلیل از این کار خداپسندانه وارزشمند خانواده سید امیری از خداوند متعال برای روح آن بانوی جانبخش غفران الهی وبرای بازماندگان صبر جزیل مسئلت نمود.

مرادی ادامه داد: با تصمیم آگاهانه این خانواده ایثارگر علاوه بر۴عضو اصلی ۵۳ نسوج ایشان نیز به بیماران نیازمند اهداء شد واین نهایت بزرگی وبخشندگی این خانواده ایثارگر است.

وی تصریح کرد: امیدوارم روز برسد که هیچ بیمار مرگ مغزی نداشته باشیم واگر خدایی نخواسته اتفاق افتاد خانواده‌ها آگاهانه تصمیم به اهداء عضو بگیرند چرا که این نهایت بخشندگی وحس انسان دوستی است.