هم‌زمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، مسئولان و کارکنان دستگاه قضا در شهرستان پاکدشت با حضور در گلزار شهدا، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و شهیدان، مزار این والامقامان را عطرافشانی و گلباران کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم معنوی که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، شرکت‌کنندگان با نثار شاخه‌های گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

حاضران در این آیین ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر تداوم مسیر آنان در راستای برقراری عدالت و خدمت بی‌منت به مردم تأکید کردند.در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و اقشار مختلف مردم برگزار شد، بر اهمیت پیوند میان «عدالت، خدمت صادقانه و فرهنگ شهادت» تأکید شد و شرکت‌کنندگان عهد بستند که در مسیر پاسداری از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و احقاق حقوق عامه با صلابت گام بردارند.