با ثبت نام حدود ۱۱۰ هزار نفر در بخش‌های هفتگانه سی اٌمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی، تعداد شرکت کنندگان در بخش آوایی نیز نسبت به دوره قبلی، رشد دو برابری داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ثبت نام در رقابت‌های مرحله مقدماتی بخش آوایی سی‌اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی تا فردا دوم تیرماه ادامه خواهد داشت.

علیرضا زارع شهرآبادی؛ مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ثبت نام در این دوره از رقابت‌ها نسبت به دوره قبل رشد حدوداً ۱۰۰ درصدی داشته و آمار آن از ۱۲ هزار نفر در دوره گذشته به ۲۳ هزار نفر در دوره سی‌اُم رسیده است.

اقای زارع شهرآبادی افزود: در بخش معارفی این دوره از مسابقات تاکنون ۶۰ هزار نفر در کل کشور ثبت‌نام کرده‌اند و قرار است با پایان مهلت، آزمون این بخش روز دوم تیرماه از ساعت ۱۲ تا ۱۸ به شکل هماهنگ و مجازی در ۸ رشته برگزار شود.

وی دربارۀ بخش معارفی این دوره از مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سؤالاتِ بخش معارفی در گروه دانشجویان، متفاوت با کارکنان و استادان است، چرا که رقابت‌های دانشجویان در این مسابقات در مرحله نهایی به شکل ملی برگزار خواهد شد، در صورتی‌که رقابت‌های کارکنان و اساتید این دانشگاه ملی نیست.

مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: آمار ثبت نام در پنج بخش دیگر این مسابقات نیز تاکنون به این شرح است؛ در بخش ادبی ۳۷۰۰ نفر، در بخش پژوهشی ۲۳۰۰ نفر، در بخش فناوری و تولیدات رسانه‌ای حدود ۳۰۰۰ هزار نفر، در بخش هنری حدود ۱۲ هزار نفر و در بخش نوآفرینی و هوش مصنوعی نزدیک به ۱۴۰۰ نفر ثبت‌نام و آثار خود را با رجوع به سامانه‌های مربوط بارگذاری کرده‌اند.

آقای زارع شهرآبادی تصریح کرد: همچنان فرایند ثبت‌نام و بارگذاری آثار در جریان است و متقاضیان تا ۳۱ تیرماه برای شرکت در این بخش‌ها فرصت دارند.

وی گفت: از آنجا که این مسابقات برای سه طیف از فعالان و شاغلان در دانشگاه آزاد اسلامی شامل دانشجویان، کارکنان و اساتید طراحی شده است، بنابراین قشرهای دیگر مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی همچون ائمه جماعات، کارکنان ساعتی و شرکتی و دستیاران آموزشی با وجود علاقه‌مندی، تاکنون از آن محروم بوده‌اند، اما در دوره اخیر آنها نیز می‌توانند به عنوان متقاضی در این عرصه رقابتی حضور داشته باشند و با مراجعه به دبیران کانون و عترت واحد دانشگاهی خود در سامانه ثبت نام کنند.

گفتنی است، کانال اطلاع‌رسانی سی‌امین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در پیام‌رسان ایتا به نشانی khabar_quran@ فعال است.