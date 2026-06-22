واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما در تازه‌ترین فعالیت خود، یک مستند علمی-طبیعت را برای پخش از شبکه چهار و یک فیلم سینمایی درام را برای شبکه دو با بهره‌گیری از جمعی از گویندگان برجسته کشور دوبله و آماده پخش کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «بازگشت به طبیعت» محصول علمی و حیات‌وحش کشور آمریکا در سال ۲۰۲۵ است.

این اثر داستان شش حیوان جوان و در معرض خطر را روایت می‌کند که توسط انسان‌ها پرورش می‌یابند و برای بقای گونه خود به طبیعت بازگردانده می‌شوند. این مستند بر ضرورت حفظ تنوع زیستی و نقش مراکز حفاظتی در احیای حیات‌وحش تأکید می‌ورزد و روایتی امیدبخش از سازگاری حیوانات با محیط طبیعی ارائه می‌دهد.

امیرصالح کسروی مدیریت دوبلاژ این اثر را بر عهده داشت.

روژین جشن‌سده صدابرداری آن را انجام داد و دوازده گوینده از جمله علی بیگ‌محمدی، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه‌بهرامی، مریم شاهرودی، فاطمه صبا، بهروز علیمحمدی، پویا فهیمی، نسرین کوچک‌خانی، اردشیر منظم، صنم نکواقبال، حسین نورعلی و امیرصالح کسروی در این کار گویندگی کردند.

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این درام خانوادگی محصول سال ۲۰۲۳ چین است و با نگاهی انسانی به موضوع پیوند‌های عاطفی می‌پردازد.

داستان درباره پیرزنی ۷۲ ساله است که پس از تشخیص تومور مغزی، باعث گردهمایی دو دخترش و بازنگری در روابط خانوادگی می‌شود.

این فیلم بر اهمیت تکریم سالمندان، بخشش و استفاده از فرصت‌های باقی‌مانده برای ابراز محبت تأکید دارد.

مدیریت دوبلاژ این اثر بر عهده کریم بیانی بود و سعید عابدی صدابرداری این فیلم را انجام داد.

بیست و یک گوینده از جمله شیلا آژیر، سحر اطلسی‌فر، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه‌بهرامی، داود شعبانی‌نصر، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ‌زاده، فاطمه صبا، مرضیه صفی‌خانی، مهسا عرفانی، بهروز علیمحمدی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، نسرین کوچک‌خانی، نازنین یاری و کریم بیانی در این اثر گویندگی کردند.