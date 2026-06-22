به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، سید حسین مجیدی جانباز ۷۰ درصد، پس از تحمل سال‌ها درد مجروحیت و عوارض جانبازی، به فیض شهادت نائل شد.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گرانقدر از ساعت ۱۶:۳۰ از درب مسجد جامع درچه به سمت گلزار شهدای اسلام آباد درچه برگزار خواهد شد و مراسم بزرگداشت، سه شنبه صبح از ساعت ۸ تا ۱۱ و بعد از ظهر از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در مسجد جامع درچه برگزار می‌شود.

مسعود نیک‌بخت، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم در پیامی با ابراز همدردی با خانواده وی، شهادت این جانباز سرافراز را تبریک و تسلیت گفت.

جانباز شهید سید حسین مجیدی، در چهارم اسفند ماه ۱۳۶۴ در منطقه فاو در عملیات والفجر هشت از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت.