به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،براساس قانون برنامه هفتم، تمامی پسماندها پیش از ورود به چرخه کشاورزی باید در وزارت جهاد کشاورزی ثبت و تأیید شوند؛ موضوعی که تا به امروز عملیاتی نشده است.

در پنجمین نشست کارگروه تخصصی شیوه‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک که با هدف پایش کیفیت خاک برگزار شد، چالش‌های استفاده از پسماندهای شهری و کشاورزی در زمین‌های کشاورزی بررسی شد.

کامبیز بازرگان عضو کارگروه تخصصی شیوه‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک، در این نشست با انتقاد از وضعیت کنونی گفت : بر اساس قانون برنامه هفتم، پسماندهای شهری باید یا در مسیر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر قرار گیرند و یا پس از تبدیل‌شدن به کود آلی (کمپوست)، در وزارت جهاد کشاورزی به ثبت برسند تا قابلیت استفاده در زمینهای کشاورزی را داشته باشند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون حتی یک مورد نیز در این سامانه ثبت نشده است.

بازرگان که ریاست انجمن آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی را نیز بر عهده دارد، با اشاره به تهدیدات زیست‌محیطی پسماندهای فرآوری‌نشده تأکید کرد: بسیاری از پسماندهای کشاورزی در حالت عادی نه تنها کمکی به بهسازی خاک نمی‌کنند، بلکه گاهی خود عامل بروز آلودگی‌های جدید در خاک می‌شوند.

وی افزود:شاخص‌های کیفیت خاک در سازمان ملی استاندارد تدوین شده است و پسماندهای شهری و کشاورزی تنها در صورتی می‌توانند به بهسازی خاک کمک کنند که با رعایت دقیق این شاخص‌های استاندارد، فرآوری و پایش شوند.