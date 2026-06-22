هوای گرم تا چهارشنبه در استان مرکزی ماندگار بوده و از پنج شنبه به تدریج از شدت آن کاسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیش‌بینی شرایط جوی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی تا سه شنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

در برخی ساعات به ویژه در ساعات عصر تداوم جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و نوار شرقی استان موجب افزایش ظرفیت خیزش و انتقال گردوخاک از این نواحی به استان و خیزش گردوخاک محلی در برخی مناطق مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

لذا به دلیل احتمال کاهش کیفیت هوا‌ی ناشی از پدیده گردوخاک در برخی از ساعات بویژه ساعات عصر و اوایل شب هشدار سطح زرد شماره ۱۹ اداره کل هواشناسی استان مرکزی صادر شد.

روز چهارشنبه آسمان استان در ساعات صبح صاف و غبار آلود و در ساعات بعدازظهر در برخی از نقاط همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

بررسی‌ها نشان دهنده ماندگاری هوای گرم تا روز چهارشنبه در استان خواهد بود، اما از روز پنج شنبه به تدریج از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.