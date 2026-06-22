به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در نخستین نشست کمیته حمل ونقل و ترابری ستاد مراسم تشییع امام شهید گفت: در طول ۲۵۰ کیلومتر راه شریانی استان، ۷ موکب برای خدمات‌رسانی و رفع خستگی زائران در ایام تشییع امام شهید برپا خواهد شد.

مهدی میقانی افزود: به منظور ارتقای ایمنی زائران مراسم تشییع قائد شهید امت، از ابتدا تا انتهای حوزه استحفاظی خراسان شمالی، هر ۱۰ کیلومتر یک نقطه و در مجموع ۲۵ نقطه امدادی برای استقرار ماشین آلات راهداری، پلیس راه، هلال‌احمر و اورژانس مشخص شود.

میقانی اظهار کرد: با تدابیر اندیشیده‌شده، تمام تلاش این است که حرکت بزرگی برای آرامش و امنیت زائران در این ۵ روز انجام شود و نظم و هماهنگی بین دستگاهی برقرار باشد.

وی با اشاره به اوج تردد در این ایام و تسهیل جا به جایی هم استانی‌ها برای شرکت در مراسم تشییع امام شهید ادامه داد: تمامی ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل مسافری برون‌شهری و حتی ناوگان کارخانجات برای جابه‌جایی زائران به کار گرفته خواهد شد تا خدمات‌رسانی به زائران و مترددین بدون وقفه انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: تقویت ایمنی و نصب تابلو در کارگاه‌های شرکت زیرساخت در طول محور‌های استان در این ایام ضروری است.

قاسمی‌هنری، مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی نیز حضور مستمر نیرو‌های امدادی در حاشیه جاده‌ها را عامل مهمی در افزایش احساس امنیت زائران در ایام تشییع امام شهید دانست و بر رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی و سلامت تأکید کرد.

سرهنگ رضایی‌نسب، رئیس پلیس راه استان نیز با تأکید بر ضرورت تأیید محل استقرار موکب‌ها از نظر ایمنی، هماهنگی کامل با پلیس راه را شرط اجرای هرگونه تغییر در محور‌های مواصلاتی مرتبط با مراسم تشییع امام شهید عنوان کرد.

سرهنگ حاجتی، مسئول خدمات اردویی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) استان هم گفت: مبدا حرکت زائران به سوی مشهد در شهرستان‌های استان مشخص شود.