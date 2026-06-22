دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: به دویست و چهل وشش هزارو ۸۵۸ پرونده در دادسراهای استان در یک سال گذشته رسیدگی شد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما به مناسبت اغاز هفته قوه قضاییه گفت: سال گذشته دویست و چهل و چهارهزارو ۳۶۴ پرونده به دادسراهای استان وارد شد و تعداد پرونده های رسیدگی شده دو هزارو ۴۹۴ پرونده از ورودی ها بیشتر بود.

حسن همتی فر با بیان اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه ،احیا حقوق عامه است و یکی از مهمترین اقدامات قوه قضاییه در اجرای حقوق عامه، نظارت بر بازار است افزود:در قالب قرارگاه تنظیم بازار در طول یک ماه گذشته بیش از هزارو ۶۹ اکیپ بازرسی فعال بوده و 77واحد صنفی متخلف مهروموم و بیش از هزارو 400 میلیارد ریال، ارزش تخلفاتی بوده که گزارش شده است.

وی گفت:روند نظارت بر بازار همچنان ادامه دارد و این اکیپ‌ها خارج از وقت اداری و خارج از وظایف عادی ادارات، شب‌ها از ساعتد ۱۷ تا ۲۰ در سطح شهرستان فعالیت می‌کنند.

همتی فر در حوزه امنیت عمومی و مبارزه با جرایم سازمان یافته گفت: ما در ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای که ماهانه تشکیل می‌شود وضعیت زندانیان جرائم سازمان یافته را بررسی می کنیم به گونه ای که به این افراد به هیچ وجه مرخص داده نمی‌شود و ارفاقات قانونی نیز به ان‌ها اعطا نمی‌شود و حتی کسانی که حبس خودرا گذرانده‌اند تحت نظارت با پابند الکترونیک هستند. در حال حاضر ۳۵۰ نفر که مخل امنیت عمومی هستند حتی با پایان یافتن دوره حبس با پابند الکترونیک، رصد می‌شوند..

دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از و ظایف دادستانی‌ها نظارت بر زندان هاست، گفت: زندان محلی برای اصلاح مجرمین است وبرنامه‌های اصلاحی مختلفی در زندان‌ها انجام می‌شود .در حوزه اشتغال زندانیان چهار هزارو ۲۶۰ نفر از زندانیان در شهر ک های صنعتی و کار گاه‌های طرف قرار داد در حاضر مشغول کار هستندوهزارو ۴۵۴ نفر از زندانیان با جرائم خانوادگی و سبک در استان با پابند الکترونیک ،تحمل حبس می‌کنند.

حسن همتی فر با اشاره به حمایت از خانواده های زندانیان گفت: انجمن حمایت از زندانیان بسیار فعال است و پنج هزارو ۷۹۸ نفر از اعضای خاواده زندانیان تحت حمایت این انجمن قرار دارند و با کمک‌های معیشتی، اشتغال و حرفه اموزی، توانمند می‌شوند.

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