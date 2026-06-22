به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش سفر‌های برون‌شهری در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم تردد وسایل نقلیه و به منظور ارتقای ایمنی و تسهیل عبور و مرور، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در برخی محور‌های مواصلاتی کشور پیش‌بینی شده است که در صورت نیاز توسط مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر فردا سه‌شنبه دوم تیر ماه آغاز می‌شود و تا ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ششم تیر ماه ادامه خواهد داشت و در این مدت تردد موتورسیکلت از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیت‌های محور کرج - چالوس، گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از این محور همچنان ممنوع است.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۲،۳، ۴، ۶ تیر ماه)، در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

وی درباره محدودیت محور کرج - چالوس در روز جمعه ۵ تیرماه گفت: از ساعت ۱۲ در آزادراه تهران - شمال، محدودیت تردد برای خودرو‌های به مقصد چالوس اعمال می‌شود. همچنین از ساعت ۱۳ در ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد به صورت کامل اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: از ساعت ۱۵ از مرزن‌آباد به سمت تهران، مسیر به صورت یک طرفه (شمال به جنوب) اجرا می‌شود و از ساعت ۲۴ طرح پایان یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت کم‌حجم بودن ترافیک، زمان پایان طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلام‌شده اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد درباره محور هراز گفت: تردد کلیه تریلر‌ها از این محور همچنان ممنوع است. همچنین تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ فردا سه‌شنبه ۲ تیرماه و همچنین از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخ (۳، ۴، ۵ و ۶ تیرماه) از محور هراز ممنوع خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک و با صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک طرفه مقطعی در روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه (۲،۳، ۴، ۶ تیر ماه)، به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور تهران - فیروزکوه - قائمشهر گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، تردد انواع تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه‌شنبه ۲ تیرماه در مسیر جنوب به شمال و از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روز جمعه ۵ تیرماه در مسیر شمال به جنوب این محور ممنوع خواهد بود.

وی درباره محدودیت محور فشم گفت: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۵ تیرماه، محدودیت ترافیکی از انتهای محور در محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا به صورت یک طرفه به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس در صورت افزایش حجم ترافیک و با صلاحدید مأموران پلیس راه، تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه‌شنبه ۲ تیرماه و همچنین از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روز‌های چهارشنبه و جمعه مورخ (۳ و ۵ تیرماه) در این محور ممنوع خواهد بود.

وی درباره محور آستارا - اردبیل و بالعکس افزود: تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه مورخ ۵ تیرماه در این محور ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، ضمن برنامه‌ریزی مناسب، از آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.