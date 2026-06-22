پخش زنده
امروز: -
برنامه زنده «یا کاشفالکرب» با تهیهکنندگی مهدی زمانی و با همکاری آستان مقدس حضرت عباس (ع) از کربلای معلی روی آنتن شبکه قرآن سیما میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هدف اصلی این برنامه، انتقال فضای معنوی حرم به خانههای مخاطبان در سراسر ایران و جهان است.
این برنامه حدود پنج سال است که به شکل مستمر تولید میشود.
امسال نیز برنامه «یا کاشفالکرب» با حالوهوای ویژه محرم از حرم مطهر حضرت عباس (ع) بهصورت زنده پخش میگردد.
این برنامه علاوه بر پوشش مراسم و آیینهای حرم، بخشهایی تعاملی و مشارکتی را برای مخاطبان در نظر گرفته است.
مهدی زمانی، تهیهکننده برنامه «یا کاشفالکرب»، ایده اولیه برنامه را متعلق به تولیت آستان مقدس حضرت عباس (ع) دانست و گفت: هدفِ طراحان این بود کسانی که امکان تشرف به کربلا را ندارند، بتوانند از راه دور و از طریق قاب تلویزیون، حالوهوای حرم را تجربه کنند.
این برنامه به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و اردو تولید میشود و در تمام نسخهها، با همین عنوان شناخته میگردد.
برنامه مذکور بهصورت هفتگی در شبهای جمعه از پشتبام حرم مطهر نیز پخش میشود.
ویژگی شاخص «یا کاشفالکرب»، زنده بودن کامل آن و ارتباط مستقیم مخاطب با فضای حرم است.
در این برنامه زنده، ارتباط بین بیننده و فضای حرم صرفاً تصویری نیست، بلکه ارتباطی شنیداری و احساسی نیز برقرار میگردد.
تیم تولید، صدای محیط حرم را حفظ میکند تا اتمسفر واقعی کربلا به مخاطب منتقل شود.
مجریان برنامه میکوشند در همان لحظه، به درخواستهای بینندگان برای نمایش بخشهایی مانند بینالحرمین یا ضریح مطهر امام حسین (ع) پاسخ دهند.
تیم تولید، مراسم نصب پرچم حرم در شب اول محرم را پوشش میدهد. در طول برنامه، قرعهکشی سفر کربلا برای بینندگان برگزار میشود. هدایایی مانند پرچم، پارچههای متبرک حرمین شریفین و انگشترهایی از سنگ کف حرم به مخاطبان اهدا میگردد.
این بخشها تلاش میکنند، حس مشارکت مخاطب را در برنامه افزایش دهند.
مهدی زمانی معتقد است در برنامهسازی این ایام، باید بیش از هر چیز به سمت امیدآفرینی حرکت کرد. ناامیدی در نگاه دینی جایگاهی ندارد و تولیدکنندگان وظیفه دارند مردم را نسبت به آینده و لطف اهلبیت (ع) امیدوار کنند. این نگاه در گفتار مجری، اشعار، متون مداحی و نوع ارتباط با مخاطب دیده میشود.
نام «یا کاشفالکرب» از یکی از القاب حضرت ابوالفضلالعباس (ع) گرفته شده است. در روایات آمده که امام حسین (ع) هر زمان دچار اندوه میشدند، برادرشان را صدا میزدند. حضرت عباس (ع) بهعنوان «کاشفالکرب عن وجه الحسین» شناخته میشوند و کسانی که به این حضرت متوسل میگردند، در حقیقت به سرچشمه آرامش و گشایش دل متصل میشوند.