زنجان در آستانه فرا رسیدن یوم‌العباس، بار دیگر خود را برای میزبانی از خیل عاشقان حضرت ابوالفضل(ع) آماده کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ حسینیه اعظم زنجان حکایت محل تجمع عشاقی است که در روز ۸ ماه محرم گرد هم می‌آیند تا هم ناله در سوگ آفتاب شوند.و شرح دلدادگیشان را از فرش به عرش طنین انداز کنند.

به دهرهر خبری است زیر پرچم توست اگر کسی در دیگر زند زبی خبریست

اینجا همه می‌آیند تا بگویند کربلا، یک تکه از جغرافیای زمین، عاشورا، یک گوشه از گذشت زمان نیست تا در صحفات تاریخ گم شود بلکه کربلا، نماد همه تاریخ، وعاشورا، آرزوی همه زمان هاست.

در این بارگاه مهم نیست اهل کجایی و با چه بضاعتی دل به این دریا سپرده‌ای همین که هر آنچه در دل داری عطا کنی کافیست.

اما امسال آیین‌های عزاداری زنجان حال و هوایی متفاوت دارد.

ازیک سو دل عاشقان حسینی در پی حمله ددمنشانه آمریکایی ـ صهیونیستی به این مکان مقدس جریحه دار است و از سوی دیگر، داغ شهادت رهبر، فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان بر دل‌های سوگواران حسینی سنگینی می‌کند.

با این حال، زنجان همچنان با شور و ارادتی کم‌نظیر خود را برای میزبانی از عاشقان اباعبدالله‌الحسین (ع) آماده کرده است؛ میزبانی‌ای که ریشه در عشقی دیرینه دارد.

در این میان، دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امنیتی استان، در هماهنگی کامل و با روحیه‌ای جهادی پای کار آمده‌اند تا زمینه حضور و خدمت‌رسانی شایسته به خیل مشتاقان آستان حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) و حضرت زینب (س) را فراهم کنند.

استاندار زنجان با اشاره به جایگاه ویژه این استان در برگزاری آیین‌های مذهبی و عزاداری سیدالشهدا (ع) گفت:قدمت و کثرت هیات های مذهبی، دسته‌های عزاداری و مرثیه‌سرایان برجسته استان، گویای عمق و گستردگی فرهنگ دینی و مذهبی در زنجان است؛ فرهنگی که هر ساله در ایام محرم جلوه‌ای ویژه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری دو رویداد بزرگ مذهبی در این استان افزود: نخستین رویداد، دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان در یوم‌العباس است که این مراسم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی جهان اسلام و دومین قربانگاه پس از منا شناخته می‌شود.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه آسیب وارد شده به بخش‌هایی از حسینیه اعظم در پی حملات رژیم صهیونیستی و جریحه‌دار شدن احساسات شیعیان و دوستداران اهل‌بیت (ع)، موجب افزایش شور و احساس مسئولیت دینی در میان مردم شده است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در یوم‌العباس محرم امسال، جمعیت شرکت‌کنندگان این مراسم از ۶۰۰ هزار نفر فراتر رود.

صادقی، رویداد مهم دیگر محرم در این استان را حرکت دسته عزاداری زینبیه اعظم در یوم‌الزینب عنوان کرد و گفت: این آیین باشکوه در روز پس از عاشورا با حضور گسترده عزاداران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود و از مهم‌ترین جلوه‌های ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت (ع) به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر آمادگی کامل استان برای میزبانی از عزاداران حسینی افزود: براساس تجربیات موفق سال‌های گذشته، برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه‌های مختلف خدماتی، انتظامی، امنیتی، امدادی، بهداشتی و ترافیکی انجام شده است و دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظارتی، نیرو‌های انتظامی و داوطلبان مردمی در هماهنگی کامل برای خدمت‌رسانی به عزاداران آماده هستند.

استاندار زنجان گفت: بخش قابل توجهی از خدمات ارائه‌شده در این مراسم توسط مردم، خیرین، هیات‌های مذهبی و مجموعه‌های غیردولتی انجام می‌شود که این موضوع جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و فرهنگ خدمت‌رسانی در استان است.

وی افزود: امیدواریم که امسال نیز همانند سال‌های گذشته شاهد برگزاری باشکوه مراسم‌های یوم‌العباس و یوم‌الزینب، حضور پرشور مردم و نمایش وحدت، همدلی و ارادت خالصانه عاشقان اهل‌بیت (ع) در زنجان باشیم.