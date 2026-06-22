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ششمین رزمایش سراسری طرح ملی مهتاب طبق روال دوشنبههای هر هفته همزمان با سراسر کشور در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ششمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب طبق روال دوشنبههای هر هفته همزمان با سراسر کشور در ارومیه برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در آیین آغاز به کار این رزمایش با اشاره به اینکه اجرای طرح ملی مهتاب میتواند بین ۱ تا ۲ درصد در کاهش اوج بار مؤثر باشد، گفت: این رزمایش با تمرکز بر تلفات غیر فنی و ناشی از برقهای غیر مجاز و دستکاریهای کنتور و بد مصرفی در حوزه تجاوز از قدرت، در کاهش دوره اوج مصرف نقش خود را در کنترل این موارد ایفا میکند.
طاهر کیامهر با بیان این که این موارد از سوی ۵۲ گروه از ماموران ما در این طرح احصا شده و کنترل میشود افزود: این گروهها وظیفه جمع آوری برقهای غیر مجاز، آزمایش کنتورها و استانداردسازی شبکههای مشترکین برق را دارند.
او تاکید کرد: در این حوزه ۷ هزار کنتور برق تعویض شده و بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ انشعاب برق غیر مجاز نیز جمع آوری شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی ادامه داد: این طرح از اول سال جاری شروع شده و تا پایان شهریورماه امسال ادامه خواهد داشت که نقش مهمی در عبور موفق از دوره اوج مصرف تابستان دارد.