به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای «حفظه الله» در حکمی حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین احسانی را به عنوان «رئیس مرکز خدمات حوزه‌های کشور» منصوب کردند.

در نشست امروز صبح که در سالن اجتماعات مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم تشکیل شد حکم رهبر معظم انقلاب توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری قرائت شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احسانی چندی قبل هم با حکم مقام معظم رهبری به عضویت هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در آمده بود.

* آیین تکریم و معارفه

آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه هم با حضور آیت الله محمود رجبی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور، حجج اسلام والمسلمین اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران، محمدیان معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری، فرخ فال قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در امور استان‌ها و مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه، عباسی رئیس جامعه المصطفی، محمدی عراقی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم، رحیمیان رئیس هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه، فرهاد عباسی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و دیگر مسئولان حوزوی در سالن اجتماعات مرکز خدمات حوزه در قم برگزار شد.

در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجمال‌الدین میرمحمدی رئیس سابق مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، حجت‌الاسلام والمسلمین احسانی به عنوان رئیس جدید مرکز معرفی شد.