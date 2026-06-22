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نشست کمیته خانواده، کودک و نوجوان مراسم تشییع قائد شهید با حضور مسئولان فرهنگی، رسانهای و اجرایی برگزار شد؛ نشستی که در آن جزییات گستردهترین برنامهریزی فرهنگی و خدماتی برای حضور میلیونها خانواده، کودک و نوجوان در یکی از بزرگترین مراسمهای تشییع سالهای اخیر تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست کمیته خانواده، کودک و نوجوان مراسم تشییع، قائد شهید در خیابان مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون واقع در حجاب تهران با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، رسانهای، آموزشی، اجتماعی و فعالان حوزه کودک و نوجوان برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن، برنامهریزی برای حضور خانوادهها، کودکان و نوجوانان در مراسم تشییع و طراحی پیوستهای فرهنگی، رسانهای، آموزشی و خدماتی این رویداد بزرگ عنوان شد.
در این نشست، نمایندگان بخشهای مختلف ضمن ارائه گزارش از روند برنامهریزیها، درباره ابعاد فرهنگی، اجتماعی، رسانهای و اجرایی مراسم به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر ضرورت ایجاد تجربهای امن، ماندگار و اثرگذار برای خانوادهها و نسل نوجوان تأکید کردند.
تأکید بر نقش محوری خانواده و کودک در مراسم
در ابتدای نشست، حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به ساختار کمیتهها و کارگروههای مختلف شکل گرفته برای این مراسم، توضیحهایی درباره تقسیم وظایف ارائه کرد و گفت: کارگروههای زیادی در حوزههای رسانه، پویش، محتوا، برنامههای فرهنگی، نوجوانان، دانشآموزی، مساجد، مهدکودکها، گروههای مردمی و خدمات خانواده تشکیل شده تا بتوانند هماهنگی لازم برای حضور گسترده خانوادهها و کودکان را فراهم کنند.
مسئول کمیته خانواده، کودک و نوجوان ستاد تشییع پیکر رهبر شهید با اشاره به شکلگیری کارگروه رسانه با حضور نمایندگان رسانه ملی و مجموعههای فضای مجازی افزود: «تمام ظرفیتهای رسانهای رسمی و فضای مجازی برای پوشش این رویداد و ارتباط با مخاطب کودک و نوجوان بهکار گرفته خواهد شد.»
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین از تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه تولید محتوای فرهنگی، برنامههای میدانی، تولیدات آموزشی و فعالیتهای ویژه نوجوانان خبر داد و اظهار داشت: «برای مسیر مراسم، غرفههای مادر و کودک، ایستگاههای فرهنگی، فضاهای استراحت خانوادهها و مجموعههایی برای خدماترسانی به کودکان پیشبینی شده است.»
وی افزود: «حدود ۸هزار ظرفیت اسکان اضطراری در تهران برای خانوادههایی که از استانها به مراسم میآیند در نظر گرفته شده و بخش قابل توجهی از برنامهها نیز در بوستانها و فضاهای شهری اجرا خواهد شد.»
علامتی با اشاره به طراحی برنامههای رسانهای و استودیویی در پشتبام شبستان مصلای تهران گفت: «از ساعت ۵ تا ۸ عصر برنامههای فرهنگی و رسانهای زیادی در این فضا اجرا خواهد شد و بخشی از تولیدات ویژه کودک و نوجوان نیز از همین محل پوشش داده میشود.»
او همچنین از تولید بستههای آموزشی برای خانوادهها خبر داد و تصریح کرد: «این تولیدات آموزشی با هدف آمادهسازی خانوادهها و آموزش نحوه حضور کودکان در مراسم تهیه شده تا خانوادهها بتوانند با آمادگی و آگاهی بیشتری در این رویداد حضور پیدا کنند.»
تأکید بر آموزش و حمایت روانی کودکان
در ادامه نشست، حمیدرضا شیخالاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه تعلیم و تربیت در کشور گفت: «امروز میلیونها کودک و نوجوان درگیر موضوعهای مرتبط با جنگ، بحران و اتفاقهای اجتماعی هستند و لازم است نظام آموزشی و فرهنگی کشور برای مواجهه صحیح با این مسائل، برنامهریزی دقیق داشته باشد.»
وی افزود: «در استان تهران و سایر استانها، مجموعههای آموزشی و معلمان در حال همکاری برای پشتیبانی، آموزش و همراهی خانوادهها هستند و ما از ابتدای هفته، فرآیند آموزش و حمایت را آغاز کردهایم.»
شیخالاسلام تأکید کرد: «کودکان و نوجوانان نیازمند آموزش، همراهی و پشتیبانی روانی هستند و باید از همه ظرفیتهای تربیتی برای هدایت و آرامش آنها استفاده شود.»
رسانه؛ محور روایتگری مراسم
محمدحسین بخشیزاده به نمایندگی از کارگروه رسانه (شبکه کودک)، با تأکید بر نقش رسانه در آمادهسازی مخاطب کودک و نوجوان گفت: «در حوزه رسانه باید هم در زمینه آموزشسازی و هم در زمینه اطلاعرسانی فعال باشیم و در فرصت کوتاه باقیمانده، تولیدات مورد نیاز را آماده کنیم.»
وی افزود: «شبکههای کودک، نهال، امید و سایر بسترهای رسانهای مأموریت دارند مخاطب کودک و نوجوان را برای حضور در این مراسم آماده کنند و ارتباط مستمر با خانوادهها برقرار سازند.»
بخشیزاده با اشاره به طراحی پویشهای رسانهای گفت: «کودکان و نوجوانان باید بتوانند احساس، دلتنگی و عهد خود با رهبر شهید را بیان کنند و این آثار در قالب تولیدات رسانهای ثبت و ماندگار شود.»
او همچنین تأکید کرد: «این مراسم تنها آغاز یک جریان رسانهای است و پس از مراسم نیز باید هفتهها و ماهها از این ظرفیت برای تولید محتوا و روایتگری فرهنگی استفاده شود.»
تولیدات آموزشی برای خانوادهها
مجتبی دانشور، سرپرست ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، با اشاره به همکاری مجموعههای آموزشی و خانوادهمحور گفت: «هدف اصلی ما آمادهسازی خانوادهها و کودکان برای حضور صحیح و آرام در فضای مراسم است.»
وی افزود: «در این تولیدات آموزشی تلاش شده خانوادهها با رفتار مناسب، نحوه همراهی کودکان و شیوه مواجهه با فضای مراسم آشنا شوند تا هم آرامش خانوادهها حفظ شود و هم فضای مراسم دچار آسیب و بینظمی نشود.»
برنامهریزی برای حضور خانوادهها
نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت زنان رییس جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده نیز با تأکید بر حساسیت حضور خانوادهها در این رویداد گفت: «ما با یک رویداد تاریخی مواجه هستیم و باید تلاش کنیم خاطرهای معنوی، امن و باکرامت برای خانوادهها و کودکان رقم بخورد.»
وی افزود: «برنامهریزی برای ۸ پهنه حضور خانوادگی انجام شده و مهمترین دغدغه ما، تأمین امنیت، آرامش و زیرساخت مناسب برای حضور خانوادههاست.»
او تأکید کرد: «فضاهای موقت و خدماتی باید استاندارد و متناسب با حضور کودک و خانواده طراحی شود و نمیتوان بدون برنامهریزی دقیق، خانوادهها را در شرایط سخت قرار داد.»
ضرورت تقویت زیرساختها و حمایت اجرایی
زینب افشار، نماینده حوزه علمیه خواهران، در ادامه نشست با اشاره به ضرورت حمایتهای اجرایی و زیرساختی از این رویداد فرهنگی و ملی، بر اهمیت تأمین امکانات مناسب برای برگزاری هرچه بهتر مراسم تأکید کرد.
وی اظهار داشت: «در این جلسه موضوع فضاها و زیرساختهای مورد نیاز برای برگزاری مراسم مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد شرایطی فراهم شود که در صورت نیاز، امکان توسعه و مدیریت بهتر فضاهای اجرایی وجود داشته باشد.»
افشار با اشاره به ابعاد گسترده این رویداد افزود: «این مراسم یک رویداد تاریخی مهم است و برای ماندگاری و اثرگذاری آن در حافظه جمعی جامعه، نیاز به حمایت جدی و همهجانبه وجود دارد.»
وی تأکید کرد که تأمین فضاهای مناسب، بهویژه در شرایط اضطراری، و توجه به استانداردهای اجرایی از موضوعهای مهم مطرحشده در این جلسه بوده است.
نماینده حوزه علمیه خواهران تهران در پایان ضمن قدردانی از دستاندرکاران و برگزارکنندگان، ابراز امیدواری کرد که با حمایت و هماهنگی دستگاههای مختلف، این رویداد با بهترین کیفیت و در شأن خانوادههای شهدا و مردم برگزار شود.
تأکید بر انسجام میان نهادهای فرهنگی و آموزشی
در ادامه نشست، محمدجواد سلیمانی نماینده دفتر نشر با اشاره به ضرورت همافزایی میان نهادهای مختلف فرهنگی و آموزشی، بر اهمیت انسجام در برنامهریزیهای مرتبط با حوزه کودک و نوجوان تأکید کرد.
وی با قدردانی از همکاری شکلگرفته میان مجموعههای مختلف اظهار داشت: «خدا را شکر امروز هماهنگی خوبی در سطح شبکه ملی و دفتر دانشجویان و مجموعههای انقلابی شکل گرفته و با همراهی و برنامهریزی مشترک، اقدامهای مؤثری در حوزه کودک و نوجوان در حال انجام است.»
سلیمانی با اشاره به نقش دکتر سلامتی در پیشبرد این هماهنگیها افزود: «با توجه به زحماتی که ایشان در این مسیر متقبل شدهاند، ترکیب و همافزایی اعضای مجموعههای مختلف در حوزه دانشآموزی و فرهنگی میتواند به نتایج مطلوبی در سطح ملی منجر شود.»
وی تأکید کرد که تشکیل کمیتهای منسجم برای حوزه کودک و نوجوان میتواند به ساماندهی بهتر فعالیتها و جلوگیری از پراکندگی برنامهها کمک کند و افزود: «لازم است این کمیته بهصورت جدی تشکیل و تقویت شود تا بتواند نقش مؤثری در برنامهریزیهای ملی ایفا کند.
شب شعر کودک و نوجوان
فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری نیز از برگزاری شب شعر ویژه کودک و نوجوان با عنوان «رهپویان شهید» خبر داد و گفت: «حدود ۴۰ شاعر کودک و نوجوان در این برنامه حضور خواهند داشت و تولیدات آن برای پخش رسانهای ضبط خواهد شد.»
وی افزود: «هدف ما تولید محتوای فرهنگی ماندگار برای نسل نوجوان و استفاده از ظرفیت شعر و ادبیات در انتقال مفاهیم این رویداد است.»
تولیدات تصویری خانوادهمحور
میترا تیموری مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان نیز در این نشست با اشاره به آغاز تولید مجموعههای تصویری ویژه خانوادهها گفت: «در این تولیدات تلاش شده مفاهیمی مانند رابطه پدر و دختر، هویت خانوادگی و پیوندهای عاطفی در قالب آثار تصویری روایت شود.»
وی افزود: «این مستندها و تولیدات میتواند برای نسل آینده الهامبخش و تقویتکننده بنیان خانواده باشد.»
تأکید بر اهمیت مدیریت رسانهای و فرهنگی
حسین رضایی مدیرکل اداری مالی سازمان تعلیم و تربیت کودک در بخش دیگری از نشست با اشاره به بیسابقه بودن این رویداد گفت: «ما با پدیدهای روبهرو هستیم که نمونه مشابهی برای آن وجود ندارد و همین موضوع، پیچیدگی برنامهریزی را بیشتر میکند.»
وی تأکید کرد: «اطلاعرسانی باید دقیق، هوشمند و متناسب باشد؛ چراکه نوع روایت و اطلاعرسانی میتواند هم باعث تشویق حضور شود و هم در صورت ضعف، آثار معکوس ایجاد کند.»
او همچنین با اشاره به نقش تعیینکننده کودکان در تصمیمگیری خانوادهها افزود: «بچهها در تصمیمهای خانوادگی اثرگذارند و حضور آنها میتواند به عامل مهمی برای مشارکت گسترده خانوادهها تبدیل شود.»
نگاه بینالمللی به مراسم
حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و مشاور مدیرعامل کانون نیز در سخنان خود این مراسم را رویدادی تاریخی و جهانی توصیف کرد و گفت: «این مراسم باید با نگاه بلندمدت و بینالمللی دیده شود و آثار آن برای دهههای آینده ماندگار بماند.»
وی افزود: «لازم است بخشی از تولیدات و شعارها به زبانهای عربی و انگلیسی نیز ترجمه شود تا پیام این مراسم در سطح بینالمللی منتقل گردد.»
حجتالاسلام محمدی همچنین بر اهمیت طراحی نمادهای بصری و جلوههای رسانهای تأکید کرد و گفت: «این مراسم نیازمند تولید تصاویر و نمادهای ماندگار است تا در حافظه تاریخی جامعه ثبت شود.»
«با بزرگترین اجتماع تاریخ معاصر روبهرو هستیم»
بخش اصلی نشست به سخنان سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) اختصاص داشت؛ سخنانی مفصل که در آن ابعاد مختلف این رویداد تشریح شد.
وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از اعضای کمیته گفت: «این مراسم، یک رویداد بینظیر تاریخی است و به احتمال زیاد بزرگترین اجتماع جهان اسلام در سالهای اخیر خواهد بود.»
سردار حسنزاده افزود: «در تهران، قم، مشهد و سایر استانها، مجموعهای گسترده از ستادها و کمیتهها تشکیل شده و مسئولیت هدایت اجرایی مراسم بر عهده سپاه و مجموعههای استانی قرار گرفته است.»
وی با اشاره به تشکیل بیش از ۳۰ کمیته تخصصی اظهار داشت: «کمیتههای فرهنگی، اجتماعی، رسانهای، امنیتی، خدماتی، درمانی، اسکان، مواکب و نظم شهری بهصورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند.»
فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران با تأکید بر تفاوت این مراسم با همه رویدادهای پیشین گفت: «این مراسم قابل مقایسه با هیچیک از برنامههای قبلی نیست؛ نه با نماز عید فطر، نه با تشییعهای بزرگ گذشته و نه با سایر مناسبتها.»
وی ادامه داد: «برآوردهای نظرسنجیها نشان میدهد که میلیونها نفر در مراسم حضور خواهند داشت و حتی برخی تحلیلها از حضور بیش از ۱۰ میلیون نفر در تهران حکایت دارد.»
سردار حسنزاده با اشاره به شرایط خاص آبوهوایی و گرمای هوا گفت: «موضوع گرمازدگی، ازدحام و استمرار خدماترسانی از مهمترین چالشهای ماست و باید حداقل ۶۸ ساعت خدمات مستمر ارائه شود.»
وی افزود: «این مراسم نیازمند خدمات دائمی، گسترده و شبانهروزی است؛ از تغذیه و اسکان گرفته تا بهداشت، خدمات کودک، استراحتگاهها و فضاهای فرهنگی.»
او با تأکید بر نقش خانوادهها و کودکان گفت: «اگر بتوانیم حتی ۱۰ درصد خانوادههای حاضر را تحت پوشش برنامههای فرهنگی و تربیتی قرار دهیم، اتفاق بسیار بزرگی رقم خورده است.»
سردار حسنزاده ادامه داد: «باید حضور کودکان و نوجوانان را به خاطرهای ماندگار و ارزشمند تبدیل کنیم؛ بهگونهای که سالها بعد نیز این روز را بهعنوان یکی از مهمترین تجربههای زندگی خود به یاد داشته باشند.»
وی پیشنهاد تولید یادگارهای فرهنگی برای کودکان را نیز مطرح کرد و گفت: «میتوان اقلام فرهنگی ساده، سبک و ماندگاری طراحی کرد تا کودکان سالها بعد نیز این یادگار را حفظ کنند و به نسلهای بعد نشان دهند.»
او همچنین بر اهمیت مردمیسازی روایت این مراسم تأکید کرد و افزود: «باید اجازه دهیم خانوادهها و کودکان، خودشان روایتگر این رویداد باشند؛ خاطراتشان را بنویسند، فیلم بگیرند و تجربهشان را ثبت کنند.»
سردار حسنزاده با اشاره به احتمال ازدحام شدید جمعیت گفت: «همه برنامهها باید با درنظر گرفتن تراکم بالا طراحی شود و هیچ بخشی بدون توجه به موضوع ازدحام، مسیرها و ایمنی برنامهریزی نشود.»
فرمانده سپاه محمد رسولالله در پایان با قدردانی از همه اعضای کمیتهها اظهار داشت: «این رویداد، یک آزمون بزرگ فرهنگی و اجتماعی است و اگر بتوانیم آن را بهدرستی مدیریت کنیم، برای سالها در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.»