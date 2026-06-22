به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی آسیا با حضور نمایندگان کشورمان به میزبانی هند در جریان است.

در روز‌های گذشته سابر ایران در بخش انفرادی عملکرد موفقی نداشت و از رسیدن به نشان بازماند تا نمایندگان کشورمان شانس خود را در بخش تیمی دنبال کنند؛ اما تیم ملی شمشیربازی سابر کشورمان در نخستین دیدار خود مقابل قزاقستان با حساب ۴۵ بر ۳۳ شکست خورد و نتوانست راهی یک‌چهارم نهایی شود.

بدین ترتیب سابریست‌های کشورمان ضمن از دست دادن بخت نشان، برای کسب رتبه نهم تا شانزدهم تلاش می‌کنند. هدایت این تیم بر عهده محمد رهبری است.