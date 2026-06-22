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بنا بر اعلام بانک مرکزی، موافقت اصولی نخستین صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام بانک مرکزی، موافقت اصولی نخستین صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.
این موافقت اصولی برای دو مجموعه تامین سرمایه شد.
این صندوقها با هدف جذب منابع ارزی راکد، توسعه ابزارهای سرمایهگذاری ارزی و تامین مالی طرح های صادراتمحور طراحی شدهاند و میتوانند فصل تازهای در بازار سرمایه کشور ایجاد کنند.