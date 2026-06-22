به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام بانک مرکزی، موافقت اصولی نخستین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

این موافقت اصولی برای دو مجموعه تامین سرمایه شد.

این صندوق‌ها با هدف جذب منابع ارزی راکد، توسعه ابزار‌های سرمایه‌گذاری ارزی و تامین مالی طرح های صادرات‌محور طراحی شده‌اند و می‌توانند فصل تازه‌ای در بازار سرمایه کشور ایجاد کنند.