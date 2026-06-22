به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و تبیین ارزش‌های دینی در میان نسل جوان، دومین سوگواره هنری عاشورا به روایت نسل نو در مجتمع فرهنگی و هنری کانون استان آغاز بکار کرد.

داریوش آقاسی افزود: در این سوگواره بیش از ۱۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان هنرمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در بخش‌های مختلف از جمله سنج، دمام زنی، سرود، نقالی، پرده خوانی، قصه گویی، مداحی و نمایش‌های آیینی به اجرای برنامه می‌پردازند.

وی ادامه داد: کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها می‌توانند جهت حضور در این سوگواره تا فردا سه شنبه دوم تیر ماه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ به مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان واقع در اهواز، فاز ۲ پاداد شهر، ایستگاه ۶ مراجعه نمایند.