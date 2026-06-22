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مازندرانیها در صدوسیزدهمین شب از حماسه حضور، ضمن برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع)، با حمل پرچم ولایت تجدید میثاق با حضرت امام سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان را اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مازندرانیها در صدوسیزدهمین شب از حماسه حضور، ضمن برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع)، با حمل پرچم ولایت تجدید میثاق با حضرت امام سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان را اعلام کردند.
همچنین علویان بار دیگر با حضور در خیابان و میدان، پایبندی خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی ثابت میکنند.
شرکت گنندگان با حمل پرچم ولایت در راستای تجدید میثاق با حضرت امام سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، شهدای جنگ رمضان، شهدای فرمانده و دانشآموزان شهید به جهان یادآوری میکنند؛ این مردم از عهد خود با آرمانهای انقلاب یک قدم هم عقب نخواهند آمد.