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مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: مؤدیان میتوانند تا پایان ۱۰ تیرماه، نسبت به بررسی و تأیید یا رد اطلاعات معاملات فصلی پاییز ۱۴۰۴ در سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی نفع) اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اعلام آخرین مهلت رسیدگی به اطلاعات معاملات فصلی، از مؤدیان خواست تا پیش از پایان مهلت مقرر، نسبت به بررسی و تأیید یا رد اطلاعات ثبت شده در سامانه واکنش به اطلاعات اقدام کنند.
جعفر پورمختار اظهار داشت: اطلاعات مربوط به صورت معاملات فصلی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۴، هماکنون در سامانه «واکنش به اطلاعات (واکنش ذینفع)» بارگذاری شده است. مؤدیان موظف هستند حداکثر تا پایان روز چهارشنبه، ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، نسبت به بررسی دقیق این اطلاعات و تأیید یا رد آنها اقدام نمایند.
وی افزود: این فرآیند در راستای توسعه نظام خوداظهاری و تقویت تمکین داوطلبانه انجام میشود. اطلاعات درج شده در بخش «جزئیات اطلاعات معاملات» طبق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به بخش «اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر» در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی منتقل شده است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی تأکید: بررسی دقیق این اطلاعات از بروز مغایرتهای احتمالی و اختلافات مالیاتی در آینده جلوگیری کرده و به شفافیت مبادلات اقتصادی کمک میکند.
مؤدیان میتوانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیات به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به انجام امور خود اقدام کنند.