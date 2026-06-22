همزمان با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و در راستای ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال، نخستین سایت نسل پنجم تلفن همراه (۵G) همراه اول در شهرستان شیروان و در خیابان کاشانی این شهر راه‌ اندازی و به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان شمالی گفت:این اقدام در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای شرکت همراه اول برای گسترش پوشش نسل پنجم تلفن همراه و پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون مشترکان در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است.

دهقان ادامه داد: راه‌اندازی این سایت، گامی مهم در مسیر هوشمندسازی خدمات، بهبود تجربه کاربران و فراهم‌سازی بستر لازم برای استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی در شیروان به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: با بهره‌برداری از این سایت، شهروندان شیروانی می‌توانند از مزایای فناوری ۵G از جمله سرعت بسیار بالاتر، تأخیر کمتر و پایداری بیشتر ارتباط بهره‌مند شوند؛ امری که نقش مؤثری در توسعه خدمات دیجیتال، کسب‌وکار‌های آنلاین و کاربرد‌های هوشمند شهری خواهد داشت.