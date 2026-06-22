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امیرمهدی سعیدینوا و امیرحسین نعمتزاده، دو استعداد برتر کشتی استان قم مسافر رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با اعلام ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان جمهوری اسلامی ایران، امیرمهدی سعیدینوا و امیرحسین نعمتزاده، دو استعداد برتر کشتی استان قم، جواز حضور در رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا را کسب کردند.
بر این اساس، امیرمهدی سعیدینوا در وزن ۷۷ کیلوگرم و امیرحسین نعمتزاده در وزن ۸۷ کیلوگرم به عنوان نمایندگان کشورمان در این مسابقات به روی تشک خواهند رفت.
رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا از ۶ تا ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر پاتایا در کشور تایلند برگزار میشود.