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کتابخانه شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن، با پایان عملیات بازسازی و مرمت، با مشارکت شهرداری منطقه ۱۶ بازگشایی، و بار دیگر میزبان علاقهمندان به کتاب و فرهنگ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتابخانه شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن، پس از انجام عملیات بازسازی و مرمت، با مشارکت شهرداری منطقه ۱۶ روز دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱:۳۰ بازگشایی، و بار دیگر میزبان علاقهمندان به کتاب و فرهنگ شد.
این کتابخانه که در پی حملات موشکی دشمن آمریکایی، صهیونی در ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ به اطراف مجموعه فرهنگسرای بهمن دچار آسیبهای جدی شده بود و بخشهایی از فضای داخلی و زیرساختهای آن نیازمند تعمیر و بازسازی اساسی بود با همکاری و حمایت شهرداری منطقه ۱۶ انجام شد. در جریان این بازسازی، بخشهای مختلف کتابخانه از جمله سالنهای مطالعه، مخازن کتاب، و فضاهای خدماتی مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفت تا محیطی مناسب و ایمن برای استفاده مراجعان ایجاد شود. همچنین تلاش شده است تا امکانات لازم برای ارتقای کیفیت خدمات کتابخانهای و فرهنگی در اختیار شهروندان قرار گیرد.
در این برنامه سردار سراج و دکتر لاجوردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهندس کاشانی پور شهردار منطقه ۱۶ و سردار سعید محمدی فرامانده راهیان نور کل کشور حضور داشتند.
بازگشایی کتابخانه شهید فهمیده، علاوه بر احیای یک مرکز مهم فرهنگی در جنوب تهران، نمادی از تداوم خدماترسانی به شهروندان و توجه به حفظ زیرساختهای فرهنگی به شمار میرود. پیشبینی میشود با آغاز مجدد فعالیت این مجموعه، دانشآموزان، پژوهشگران و علاقهمندان به کتاب بتوانند همچون گذشته از منابع و خدمات متنوع آن بهرهمند شوند و برنامههای فرهنگی و آموزشی نیز به تدریج در این مرکز از سر گرفته شود.