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نماینده ولی فقیه در استان سمنان : روند رسیدگی به مشکلات مردم در قالب میزهای خدمت قضایی و نیز اجرای طرح ایجاد فرصت شغلی برای زندانیان در این استان مطلوب است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️نماینده ولی فقیه در استان سمنان به مناسبت هفته قوه قضاییه در دیدار با اعضای شورای قضایی استان ا گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، شهید آیتالله بهشتی و رهبر معظمِ شهید، از خدمات مردمی فعالان دستگاه قضایی قدردانی کرد
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی بر آموزش و تحول هرچه بیشتر دستگاه قضایی، تأمین امنیت روانی جامعه، افزایش فعالیتهای فرهنگی، ترویج حجاب و عفاف، پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، مقابله با فساد، سالمسازی فضای مجازی، حفظ حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، مردمداری، عدالتمحوری، قانونمداری و حضور در میان مردم با حفظ وحدتِ بیش از پیش تأکید کرد.
حجتالاسلام اکبری، رئیسکل دادگستری استان سمنان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله سیدمحمد حسینیبهشتی، معمار دستگاه قضایی، رهبر گرانقدرِ شهید و شهدای وطن، بر حفظ حقوق شهروندی، تکریم حقوق مردم، خدمت خالصانه در چارچوب قانون اساسی و ولایتمداری همراه با حفظ اتحاد میان قوای سهگانه تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان سند تحول قوه قضائیه در این دوره پنجساله را مطلوب ارزیابی کرد و گفت:با همت مردم و مسئولان، مسیر پیشرفت و امید در کشور ادامه خواهد داشت.
تجدید میثاق با شهدا و نشست خبری رئیس کل دادگستری استان سمنان از دیگر برنامه های نخستین روز هفته بزرگداشت قوه قضاییه در استان سمنان بود.