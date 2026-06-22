شبکه امید در هفته پیش‌رو، با ترکیبی متنوع از برنامه‌های مناسبتی، مستند و سرگرمی به استقبال مخاطبان خود می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این شبکه در کنار ویژه‌ برنامه‌های مرتبط با ایام محرم و پخش زنده آیین‌های تاسوعا و عاشورا، مجموعه‌های جدیدی را روی آنتن می‌برد.

ویژه‌ برنامه‌های مناسبتی محرم

این شبکه برای ایام سوگواری، برنامه‌های «هیئت‌گردی»، «آسمان حسین»، «قطعه‌های یک روایت»، «دوربین امید» و «محفل نوجوانان فاطمی» را تدارک دیده است.

مخاطبان می‌توانند از طریق این تولیدات، با حال‌وهوای این ایام همراه شوند.

آثار مستند برای مخاطبان

شبکه امید در بخش مستند، آثاری همچون «مثل سرو»، «ترکیب‌بند»، «آن روز به روایت ۲۳ نفر» و «بچه‌های عباس» را برای پخش آماده کرده است.

این مستند‌ها به زوایای مختلفی از تاریخ و حماسه‌های دینی می‌پردازند.

برنامه‌های سرگرمی و نمایشی

در حوزه سرگرمی نیز برنامه‌های «خونه آبی»، «ستاره‌ساز»، «شبکه بازی»، «فوتبالیست‌ها؛ جام جهانی نوجوانان» و «بازی‌ویزیون» در جدول پخش این هفته قرار گرفته‌اند.

شبکه امید تلاش کرده‌ است تا با بهره‌گیری از قالب‌های نمایشی، مستند، گفت‌وگومحور و سرگرمی، پاسخگوی سلیقه‌های مختلف مخاطبان باشند.