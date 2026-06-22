سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از اجرای عملیات خط‌کشی در محور‌های ارتباطی استان به طول ۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، یزدان خسروی سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در راستای افزایش ایمنی راه‌ها، عملیات خط‌کشی در محور‌های اصلی و شریانی استان خوزستان به طول ۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته و اجرای آن آغاز شده است.

او افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۳۶۷ میلیارد ریال آغاز شده است و اجرای آن تا پایان سال به پایان می‌رسد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: خط‌کشی محور‌ها یکی از اقدامات مؤثر در ارتقای ایمنی راه‌ها به شمار می‌رود و نقش مهمی در کاهش تصادفات، به‌ویژه در مسیر‌های پرتردد و در شرایط دید محدود دارد.

او ادامه داد: در اجرای این طرح، مبادی ورودی استان، محور‌های اصلی و شریانی و همچنین محور‌های منتهی به مرز‌های استان در اولویت قرار دارند تا ضمن افزایش ایمنی تردد، خدمات‌رسانی مناسب‌تری به کاربران جاده‌ای و زائران و مسافران ورودی و خروجی از استان ارائه شود.

خسروی تأکید کرد: اجرای این عملیات با استاندارد‌های ایمنی راه انجام می‌شود و با توجه به گستردگی شبکه راه‌های استان خوزستان، عملیات نگهداری راه‌ها از جمله خط‌کشی، نصب و بهسازی علائم و تجهیزات ایمنی به‌صورت مستمر در طول سال در دستور کار این اداره کل قرار دارد تا شرایط ایمن‌تری برای تردد در جاده‌های استان فراهم شود.