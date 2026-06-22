مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: میانگین روزانه ورودی و خروجی پرواز‌های داخلی و خارجی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به ۹۱ پرواز رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت:تعداد پرواز‌های داخلی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در روز به ۶۷ پرواز و پرواز‌های خارجی به ۲۴ پرواز رسیده است.

محمود امانی افزود:طی یک‌ماه گذشته روزانه هفت هزار نفر با پرواز‌های داخلی و سه هزار نفر با پرواز‌های خارجی جا به جا شده‌اند.

وی گفت: در خرداد ماه بیشترین پرواز مربوط به هشتم خردادماه با ۱۲۰ پرواز داخلی و خارجی و ۱۳ هزار مسافر ورودی و خروجی بود.

فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با گستره ۵۴۰ هکتار پس از فرودگاه «مهرآباد» تهران دومین فرودگاه پرترافیک کشور است که به طور میانگین روزانه ۱۸۰ و در زمان اوج مسافرت‌ها تا ۲۵۰ پرواز ورودی و خروجی روزانه از آن انجام می‌شود