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مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی گفت: میانگین روزانه ورودی و خروجی پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به ۹۱ پرواز رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی گفت:تعداد پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در روز به ۶۷ پرواز و پروازهای خارجی به ۲۴ پرواز رسیده است.
محمود امانی افزود:طی یکماه گذشته روزانه هفت هزار نفر با پروازهای داخلی و سه هزار نفر با پروازهای خارجی جا به جا شدهاند.
وی گفت: در خرداد ماه بیشترین پرواز مربوط به هشتم خردادماه با ۱۲۰ پرواز داخلی و خارجی و ۱۳ هزار مسافر ورودی و خروجی بود.
فرودگاه بینالمللی شهید هاشمی نژاد مشهد با گستره ۵۴۰ هکتار پس از فرودگاه «مهرآباد» تهران دومین فرودگاه پرترافیک کشور است که به طور میانگین روزانه ۱۸۰ و در زمان اوج مسافرتها تا ۲۵۰ پرواز ورودی و خروجی روزانه از آن انجام میشود