ریس کل دادگستری گیلان از رسانه‌ها به عنوان زبان گویای مردم یاد کرد و بر آمادگی دستگاه قضا برای پیگیری مطالبات مردم، صیانت از منابع ملی و حمایت از واحد‌های تولیدی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجید الهیان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه، ضمن تبریک این ایام و گرامیداشت یاد شهید آیت الله بهشتی، شهدای خدمت و شهدای جنگ اخیر، از تعامل مستحکم میان دستگاه قضا و رسانه‌ها استقبال کرد.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها زبان گویای مردم هستند، افزود: ما به تمامی گزارش‌های رسانه‌ای اهمیت می‌دهیم و آنها را پیگیری خواهیم کرد.

ریس کل دادگستری گیلان همچنین بر ضرورت پرداختن رسانه‌ها به موضوع تصرف منابع ملی تأکید کرد و افزود: ضابطان قضایی در این زمینه به وظایف خود عمل می‌کنند.

مجید الهیان در بخش دیگری از سخنان خود، از رسانه‌ها خواست با شناسایی و معرفی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌هایی که ظرفیت بالایی دارند، به تقویت امید در جامعه کمک کنند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در هوشمندسازی امور قضایی گیلان و اطلاع رسانی الکترونیک بیش از ۹۸ درصد ابلاغ‌ها در استان، گفت: همچنین راه‌اندازی سامانه (سمپ زرین) به عنوان دستیار هوشمند قاضی، از دیگر گام‌های مثبت برای تسهیل امور مردم است.

ریس کل دادگستری گیلان در خصوص اطاله دادرسی به پرونده‌های قضایی هم گفت: با وجود افزایش دعاوی، ۹۹ درصد قضات با تلاش شبانه‌روزی در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند.

سید کمال‌الدین موسوی دادستان مرکز گیلان نیز با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان، گفت: ورود دستگاه قضا به یک موضوع منوط به اطلاع رسانی یا شکایت است و در صورت دریافت گزارش جرم، در کوتاه‌ترین زمان اقدام خواهد شد.

وی در خصوص پرونده‌های اغتشاشات دی‌ماه گذشته، گفت: بیش از ۹۵ درصد پرونده‌ها به نتیجه رسیده و با احراز مجرم بودن، به دادگاه ارسال شده‌اند که به زودی احکام آنها صادر و اجرا خواهد شد.

دادستان مرکز گیلان همچنین از توقیف اموال وطن فروشان خارج از کشور خبر داد و بر تداوم روند تحقیقات برای مصادره اموال این افراد تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن رضازاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان هم در این نشست، با بیان اینکه تمامی مباحث مربوط به حقوق عامه به سرعت به دادستان‌های مربوطه ارجاع می‌شود گفت: اولویت ما پیشگیری از وقوع جرم است و در دفاع از حقوق عمومی و خصوصی مردم ذره‌ای کوتاهی نخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: همکاری دستگاه قضا با سازمان صمت و تعزیرات حکومتی استان برای مبارزه با احتکار و جرایم اقتصادی نیز با جدیت در حال پیگیری است.