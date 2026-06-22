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اردوی آمادگی و مسابقات انتخابی چوب کشی در دو قسمت مردان و زنان به میزبانی شهر رودهن برای شرکت در المپیک بازیهای بومی محلی قرقیزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم ملی چوبکشی ایران از برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی در بخش بانوان و آقایان خبر داد و گفت: برترین نفرات برای حضور در مسابقات جهانی شهریورماه انتخاب خواهند شد.
رضا قیطاسی، سرمربی تیم ملی چوبکشی ایران، از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این رقابتها در بخش بانوان و آقایان برگزار میشود، اظهار کرد: در بخش مردان اوزان منفی ۷۵، منفی ۹۰ و مثبت ۹۰ و در بخش بانوان نیز سه وزن پیشبینی شده است تا بهترین نفرات برای تیم ملی انتخاب شوند.
قیطاسی افزود: از هر وزن یک نفر به عنوان نماینده ایران راهی مسابقات جهانی خواهد شد و در مجموع ۶ ورزشکار در بخش زنان و مردان پرچمدار کشورمان در این رویداد خواهند بود.
سرمربی تیم ملی چوبکشی ایران با بیان اینکه مسابقات جهانی شهریورماه برگزار میشود، گفت: این رقابتها هر ساله با حضور کشورهای مختلف برگزار میشود و در دوره گذشته نیز ۹۶ کشور در آن حضور داشتند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای ورزشکاران ایرانی در این رشته تأکید کرد: بچههای ایران همیشه حرفی برای گفتن داشتهاند و در دورههای گذشته نیز موفق به کسب مدالهای نقره و برنز شدهاند.
قیطاسی ابراز امیدواری کرد تیم ملی ایران در مسابقات پیشرو بتواند با آمادگی کامل، بیشترین مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.