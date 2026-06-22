

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی گفت: ۷۲ زندانی در خراسان جنوبی به مناسبت هفته قوه قضاییه با هدف سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بازگشت زندانیان به زندگی سالم اجتماعی آزاد شدند.

عبدی افزود: این زندانیان با کمک‌های خیران، ستاد دیه، گذشت شکات و ارفاقات قضایی آزاد شدند.

وی همچنین از افتتاح اندرزگاهی جدید با اعتبار ۳ میلیارد تومان در بیرجند خبر داد و گفت: این اندرزگاه با ظرفیت حداقل ۱۵۰ نفر در زندان مرکزی بیرجند و وسعت ۳۶۰ متر مربع به بهره‌برداری رسید.