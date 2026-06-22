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رئیس سازمان حملونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه گفت : خانواده ها از امروز تا پایان روز ۳۱ تیر فرصت دارند با مراجعه به سامانه ملی «سپند» برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،غلامرضا شهبازی با بیان اینکه این ثبتنام با هدف ساماندهی هرچه بهتر ناوگان سرویس مدارس انجام میشود، افزود: خانوادهها میتوانند با ورود به سامانه سپند و ثبت اطلاعات دانشآموز، درخواست خود را برای بهرهمندی از خدمات سرویس مدارس ثبت کنند تا برنامهریزی لازم برای تخصیص ناوگان و ارائه خدمات در آغاز سال تحصیلی انجام شود.
رئیس سازمان حملونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه با تأکید بر اهمیت ثبتنام در زمان تعیینشده، تصریح کرد: ثبت اطلاعات دانشآموزان در بازه زمانی اعلامشده، نقش مهمی در مدیریت ناوگان، تعیین مسیرهای سرویس، افزایش کیفیت خدمات و برنامهریزی دقیق برای آغاز سال تحصیلی خواهد داشت.
شهبازی با اشاره به همکاری دستگاههای مرتبط در اجرای این طرح گفت: سازمان حملونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان و پلیس راهور، تمام ظرفیتهای قانونی و اجرایی خود را برای ارائه خدمات ایمن، منظم و استاندارد در حوزه سرویس مدارس به کار خواهد گرفت.
وی تأمین امنیت و آرامش دانشآموزان را از مهمترین اولویتهای این سازمان برشمرد و افزود: نظارت بر عملکرد ناوگان، بررسی صلاحیت رانندگان، کنترل وضعیت فنی خودروها و رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی با جدیت دنبال خواهد شد تا خانوادهها با اطمینان خاطر از این خدمات استفاده کنند.
رئیس سازمان حملونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: سامانه سپند علاوه بر ایجاد شفافیت در فرآیند ارائه خدمات، امکان نظارت هوشمند، مدیریت اطلاعات و ارتقای کیفیت خدماترسانی را فراهم کرده و نقش مؤثری در ساماندهی سرویس مدارس ایفا میکند.
شهبازی از والدین خواست ثبت درخواست خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و گفت: خانوادهها با مراجعه به سامانه سپند از اول تا ۳۱ تیرماه میتوانند نسبت به ثبتنام سرویس مدارس اقدام کنند تا مقدمات ارائه خدمات مناسب و بهموقع برای دانشآموزان در سال تحصیلی آینده فراهم شود.