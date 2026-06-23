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فرمانده انتظامی استان، از کشف بیش از ۳ تن انواع مواد مخدر، انهدام ۹ باند قاچاق و کشف صدها قبضه سلاح غیرمجاز در سهماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار عبدالوهاب حسنوند در حاشیه نمایشگاه دستاوردها و کشفیات سهماهه نخست پلیس استان گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در این مدت موفق به کشف بیش از ۳ تن انواع مواد مخدر شد و در همین راستا ۹ باند قاچاق مواد مخدر منهدم شدند. در دو عملیات مهم و شاخص نیز بیش از ۶۹۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه و بیش از ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از جمله تریاک و هروئین کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به توقیف خودروهای حامل مواد مخدر افزود: در این مدت بیش از ۳۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین که در امر جابهجایی مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفتند، توقیف و متهمان مربوطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
سردار حسنوند با بیان اینکه مقابله با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر از مطالبات جدی مردم است، گفت: بیش از یکهزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر از سطح استان جمعآوری و به مراکز بازپروری ماده ۱۶ منتقل شدند.
وی از اجرای گسترده طرحهای پاکسازی نقاط آلوده، ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: در نتیجه اجرای این طرحها بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ نفر از قاچاقچیان، خردهفروشان و افراد مرتبط با جرایم مواد مخدر دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین به اقدامات پلیس امنیت عمومی اشاره کرد و افزود: در سهماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۳۰ قبضه انواع سلاح جنگی و غیرمجاز کشف و ضبط شد و ۲۲۰ نفر از اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی دستگیر شدند. همچنین شناسایی اراذل و اوباش شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی در ادامه با اشاره به موفقیتهای پلیس آگاهی استان اظهار داشت: انهدام باندهای سرقت منزل، خودرو، موتورسیکلت، محتویات داخل خودرو و همچنین متلاشی شدن باند سارقان بیمارستانها از جمله اقدامات مهم کارآگاهان پلیس آگاهی در این مدت بوده است.
سردار حسنوند با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی نیز عملکرد درخشانی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و احتکار داشته است، گفت: ارزش کشفیات قاچاق کالا و پروندههای احتکار در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته که نشاندهنده عزم جدی پلیس در صیانت از اقتصاد کشور و حمایت از تولید ملی است.